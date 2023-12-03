Фото ⟩ На Домской площади прошел благотворительный забег Санта-Клаусов

Представитель Рижского международного Ротари-клуба Карлис Банкович говорит, что "забег Санта-Клаусов" проводится с 2008 года.

В прошлом году в благотворительном забеге приняли участие более 500 участников. Карлис Банкович отмечает, что собранные средства используются для поддержки различных организаций в Латвии. В этом году средства будут направлены на детскую программу Care Mobile организации Ronald McDonald House Charities Latvia (RMHC Latvia).

Банкович объясняет, что многие дети и подростки, живущие в сельской местности, не имеют доступа к квалифицированным медицинским специалистам рядом с их домом. Чтобы посетить врача-специалиста, семье приходится ехать в Ригу, и у многих семей нет средств на такие поездки.

В этом году детская программа Care Mobile предоставила более 4000 бесплатных медицинских консультаций 3300 детям в 40 различных местах в сельских местности Латвии и 303 медицинские консультации 212 украинским детям, находящимся в Латвии. RMHC Latvia также оказывает медицинскую помощь жителям Украины. За девять месяцев медицинскую помощь получили 14 610 пациентов в разных уголках Украины.