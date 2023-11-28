Ипотечных заемщиков могут поддерживать в размере 30% от процентных платежей

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) сегодня, 28 ноября, приступила к рассмотрению этого предложения с целью принять изменения в окончательном чтении в Сейме 7 декабря.

Для оказания такой поддержки кредитные организации будут обязаны платить сбор "в целях защиты общественного благосостояния с учетом платежного бремени домохозяйств".

Предполагается, что банки как плательщики комиссий будут обязаны рассчитывать компенсацию процентов по кредиту каждому соответствующему заемщику ипотечного кредита в размере 30% от процентных платежей, рассчитанных в соответствии с соответствующим договором ипотечного кредита за соответствующий квартал, но не более 2 процентных пунктов от процентной ставки, определенной на период.

Компенсацию процентов по кредиту не получат ипотечные заемщики, имеющие кредиты с фиксированной процентной ставкой в ​​течение всего периода погашения кредита.

Планируется определить, что сбор будет администрировать Служба государственных доходов (VID).

Ожидается, что комиссию будут платить зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения, поставщики услуг потребительского кредитования, а также постоянные представительства в Латвии иностранных кредитных учреждений, поставщики услуг потребительского кредитования.

Компенсацию процентов по кредиту получат ипотечные заемщики, кредитный договор которых заключен до 31 октября 2023 года, а остаток по кредиту не превышает 250 000 евро.

Планируется, что VID будет выплачивать компенсацию на банковский счет конкретного ипотечного заемщика.

Компенсация процентов по кредиту не будет подлежать вычетам на покрытие других платежей и взыскание задолженности.

Компенсацию планируется ввести с 2024 года.