Для должников по прожиточным средствам вступает в силу новое ограничение

В соответствии с описанием, доступном в другом законе - Гражданском законе, установлено, что уступка права требования может перейти от прежнего кредитора к новому.

В Гражданском процессуальном законе с этого дня действует норма о том, что суд перед принятием решения о перенятии процессуальных прав в Судебной информационной системе проверит, зарегистрирована ли сторона, уступившая свое требование, в реестре заявителей и должников Гарантийного фонда средств на содержание.

Если будет установлено, что сторона является должником по прожиточным средствам, суд должен будет отклонить заявление о перенятии стороной процессуальных прав.