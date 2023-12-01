Для должников по прожиточным средствам вступает в силу новое ограничение

Начиная с 1 декабря, вступают в силу поправки к Гражданско-процессуальному закону и Закону о Гарантийном фонде средств на содержание, запрещающие должникам Гарантийного фонда средств на содержание цессию - уступку прав требования.
В соответствии с описанием, доступном в другом законе - Гражданском законе, установлено, что уступка права требования может перейти от прежнего кредитора к новому.
В Гражданском процессуальном законе с этого дня действует норма о том, что суд перед принятием решения о перенятии процессуальных прав в Судебной информационной системе проверит, зарегистрирована ли сторона, уступившая свое требование, в реестре заявителей и должников Гарантийного фонда средств на содержание.
Если будет установлено, что сторона является должником по прожиточным средствам, суд должен будет отклонить заявление о перенятии стороной процессуальных прав.
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