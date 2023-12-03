Латвийский хоккеист Балинскис забросил шайбу в своем дебютном матче в АХЛ

Латвийский защитник Увис Балинскис в субботу во время своего дебюта в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе клуба "Шарлотт Чекерс" отличился заброшенной шайбой.
"Чекерс" на своей площадке со счетом 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) уступили "Херши Беарс".
Балинскис в этом сезоне дебютировал в составе клуба НХЛ "Флорида Пантерз". В 15 играх он отличился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей, а также коэффициентом полезности +1, однако на этой неделе он был отправлен в АХЛ.
На седьмой минуте своего первого в АХЛ матча Балинскис молниеносным броском с середины зоны вывел свою команду вперед 1:0.
Латыш завершил матч с двумя бросками по воротам и нейтральным коэффициентом полезности.
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