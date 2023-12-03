Латвийский хоккеист Балинскис забросил шайбу в своем дебютном матче в АХЛ

Балинскис в этом сезоне дебютировал в составе клуба НХЛ "Флорида Пантерз". В 15 играх он отличился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей, а также коэффициентом полезности +1, однако на этой неделе он был отправлен в АХЛ.