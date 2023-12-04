Белый дом: финансирование для Украины скоро может закончиться

Время оказать поддержку Украине в ее войне против российской агрессии быстро истекает, заявила в письме спикеру Палаты представителей директор Офиса управления и бюджета Белого дома Шаланда Янг.

"Хочу прояснить - если Конгресс не предпримет никаких действий, к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки нового вооружения и техники", - заявила чиновница. "Остановка поставок американского оружия и техники серьезно ограничит возможности Украины на поле боя", - добавила она.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить финансирование национальной безопасности в размере 106 миллиардов долларов, включая поддержку Украины и Израиля в их войне с ХАМАС.

Конгресс уже несколько месяцев парализован внутренней борьбой среди республиканцев, а крайне правые законодатели выступают против дальнейшей поддержки Киева.

Как заявила Янг в письме, если не удастся договориться о новом финансировании, текущие достижения Украины окажутся под угрозой, а вероятность военных побед России увеличится.

"Это не проблема следующего года. Сейчас время помочь демократической Украине в борьбе с российской агрессией. Пришло время Конгрессу действовать", - подчеркнула она.

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