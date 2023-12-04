Как указал Радев, причина его вето в том, что у депутатов не было возможности объективно оценить, устарели ли БТР и не нужны ли они самой Болгарии.

Президент также заявил, что при принятии закона о ратификации соглашения с Украиной о поставках бронетранспортеров не были учтены потребности болгарской пограничной полиции и пожарной охраны, а также интересы безопасности населения.

По словам Радева, БТРы, предназначенные для Украины, могут использоваться для защиты болгарской границы и оказания помощи населению при стихийных бедствиях и авариях, в том числе в труднодоступных районах.

Соглашение было заключено летом, оно было подписано в Софии в августе и в Украине 13 ноября. Поскольку соглашение касается военно-технического сотрудничества, его должен был ратифицировать болгарский парламент.

Бронетранспортеры находились на складе МВД Болгарии с 80-х годов прошлого века.

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