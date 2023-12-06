До и после: как обустроить кухню открытого типа, объединив ее с гостиной

Фото: Пресс-фото

Порядок на полках и в шкафчиках делает кухню просторнее

Небольшая кухня требует продуманных решений, чтобы максимально использовать пространство. Вы не всегда можете расширить кухню, но вы можете увеличить пространство другим образом: дополнительные шкафчики, полки, тележки и крючки помогут сохранять порядок на полках и в шкафах.

"Часто пространство между столешницей и шкафчиками остается пустым, но с помощью рейлингов, крючков, магнитных держателей вы можете расширить возможности хранения", – советует дизайнер.

Дизайнер говорит, что при порядке на полках и в шкафчиках туда можно уместить больше. Воспользуйтесь специальными разделителями для полок или органайзером для крышек, чтобы крышки от кастрюль и разделочные доски хранить вертикально. Вставки в ящики и полки помогут содержать утварь в порядке и создать больше места для нужных вещей на кухне.

"Если у каждой вещи нет своего места, очень легко вновь вернуться к беспорядку. Органайзеры для кухни помогут продуманно использовать пространство. Например, можно использовать пегбордовые вставки для ящиков, с их помощью вы сможете навести порядок в кастрюлях, крышках, чашках и контейнерах для еды. В перфорированную доску можно вставить держатели в зависимости от ваших нужд и менять их положение при необходимости", – рассказывает А. Горбусенок.

Вставки в полки делают чудеса, создавая второй этаж для хранения в шкафчиках. А держатели для тарелок удержат тарелки на месте и уберегут от сколов, если разные тарелки хранятся рядом.

Самую нужную утварь дизайнер советует расположить в выдвижных ящиках, так их будет легче взять, а на верхних полках стоит хранить все для сервировки – тарелки, бокалы, кружки. Если на кухне не много места, то стоит воспользоваться сушилкой для посуды. Сушилка в верхнем шкафчике оптимизирует пространство, и сохнущая посуда не занимает много места.

Фото: Пресс-фото

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