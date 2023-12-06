До и после: как обустроить кухню открытого типа, объединив ее с гостиной

Прежде чем обустраивать кухню с нуля или перепланировывать имеющуюся, важно продумать функциональность и удобство. Когда кухня объединена с гостиной, важно, чтобы образ кухни был лаконичным и аккуратным, чтобы не создавать ощущение беспорядка. Дизайнер интерьеров делится советами, которые помогут найти место в небольшой кухне и держать все в порядке.
Временная кухня в семье из 4 человек стала слишком надолго постоянной, с появлением второго малыша обновление совсем отложили. На временной кухне для растущей семьи стало совсем не хватать места – слишком маленький холодильник, нет вытяжки и даже подвесных полок, только столешница и ящики.
Практичность на кухне
Когда кухня объединена с гостиной, важно, чтобы оттенки кухни и гостиной соответствовали друг другу и интерьер совпадал по стилю. В этом случае дизайнер выбрала мебель натуральных оттенков, которые дополняли общий интерьер. Дерево и деревянные элементы были использованы для контраста и тепла.
"Светлые оттенки визуально расширяют пространство, поэтому их важно использовать в небольших комнатах. Но выбирая светлые оттенки подумайте и об акцентах. Например, это может быть подвесной светильник, открытые полки, и там можно расставить сухие продукты, разложив их по банкам. Вещи, которые вы используете часто, тоже можно поставить на открытые полки, например чашки и пиалы – они всегда нужны и могут быть декоративными элементами. Деревянная поверхность тоже может быть элементом интерьера, в случае светлого интерьера можно выбрать темное дерево столешницы, но стоит использовать один тон дерева, а не несколько", – говорит дизайнер IKEA Анастасия Гобрусенок.
Порядок на полках и в шкафчиках делает кухню просторнее
Небольшая кухня требует продуманных решений, чтобы максимально использовать пространство. Вы не всегда можете расширить кухню, но вы можете увеличить пространство другим образом: дополнительные шкафчики, полки, тележки и крючки помогут сохранять порядок на полках и в шкафах.
"Часто пространство между столешницей и шкафчиками остается пустым, но с помощью рейлингов, крючков, магнитных держателей вы можете расширить возможности хранения", – советует дизайнер.
Дизайнер говорит, что при порядке на полках и в шкафчиках туда можно уместить больше. Воспользуйтесь специальными разделителями для полок или органайзером для крышек, чтобы крышки от кастрюль и разделочные доски хранить вертикально. Вставки в ящики и полки помогут содержать утварь в порядке и создать больше места для нужных вещей на кухне.
"Если у каждой вещи нет своего места, очень легко вновь вернуться к беспорядку. Органайзеры для кухни помогут продуманно использовать пространство. Например, можно использовать пегбордовые вставки для ящиков, с их помощью вы сможете навести порядок в кастрюлях, крышках, чашках и контейнерах для еды. В перфорированную доску можно вставить держатели в зависимости от ваших нужд и менять их положение при необходимости", – рассказывает А. Горбусенок.
Вставки в полки делают чудеса, создавая второй этаж для хранения в шкафчиках. А держатели для тарелок удержат тарелки на месте и уберегут от сколов, если разные тарелки хранятся рядом.
Самую нужную утварь дизайнер советует расположить в выдвижных ящиках, так их будет легче взять, а на верхних полках стоит хранить все для сервировки – тарелки, бокалы, кружки. Если на кухне не много места, то стоит воспользоваться сушилкой для посуды. Сушилка в верхнем шкафчике оптимизирует пространство, и сохнущая посуда не занимает много места.
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