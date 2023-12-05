С января у всех педагогов будет единая минимальная почасовая ставка

В приказе Кабинета министров от 18 апреля "О графике роста низшей ставки оплаты труда педагогов на период с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2025 года" было установлено, что с 1 января следующего года самая низкая ставка за один час работы в дошкольном образовании составит 9,04 евро.

При этом в конце июня КС признал нормы правил Кабинета министров, устанавливающие минимальную ставку заработной платы педагогов дошкольного образования, не соответствующими принципу правового равенства, который содержится в первом предложении статьи 91 Конституции, и недействительными с 1 января 2024 года. Таким образом, с 1 января 2024 года минимальную ставку для всех педагогов следует установить в размере 9,54 евро.

Для обеспечения выполнения решения КС было поддержано предложение Министерства образования и науки (МОН) об уточнении базовых расходов на 2024-2026 годы: было предусмотрено их увеличение в 2024 году и в дальнейшем ежегодно на 6 841 753 евро. В свою очередь, в поданную МОН заявку на приоритетное мероприятие по финансированию, необходимому для реализации второго этапа графика роста оплаты труда педагогов с 1 января следующего года, министерство включило также увеличение минимальной почасовой ставки дошкольных педагогов до 9,54 евро, предусмотрев направить на эти цели еще 9 487 231 евро. Это предложение тоже было поддержано. Таким образом, в целом на выполнение решения КС выделено дополнительное финансирование в размере 16 328 984 евро.

Оплата труда педагогов, занятых в образовании детей в возрасте от полутора до четырех лет, финансируется из бюджетов самоуправлений. Для обеспечения роста зарплат педагогов финансовые средства можно изыскать в бюджетах самоуправлений, которые, по подсчетам МОН, индикативно составляют 26,2 млн евро.

Ранее председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага заявила, что решением КС о несоответствии регулирования минимальной ставки заработной платы педагогов дошкольного образования Конституции устранено неравенство по отношению к более чем 12 000 работников образования.

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