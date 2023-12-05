Ринкевич о транзите зерна из РФ: "Стоят ли того деньги, получаемые таким путем?"

Как сообщалось, через латвийские пункты пограничного контроля за 11 месяцев этого года в ЕС было ввезено 382 808 тонн продовольственных зерновых из России, в том числе в ноябре ввезено 61 894 тонны, сообщила агентству LETA директор департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Ивета Шице-Треде.

"Сейчас ни нормативные акты Евросоюза, ни латвийские не ограничивают ввоз продуктов питания, в том числе зерновых, из России", - отметила Шице-Треде.

При этом она рассказала, что проводится обычный контроль пограничных грузов, который не выявил несоответствующих грузов. Шице-Треде также добавила, что PVD не располагает информацией о том, какой объем из ввезенных зерновых продуктов остался в Латвии и какой транспортировался дальше в другие страны ЕС.

Между тем, в связи с прозвучавшими опасениями о поступлении российского зерна на рынки ЕС через Латвию министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас заявил, что российское зерно перемещается транзитом и в Литву не попадает. Однако министр признал, что латвийскому правительству следует действовать.

Председатель Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас призвал установить более строгий контроль на границе Латвии и Литвы, чтобы предотвратить попадание зерна из России в Литву.