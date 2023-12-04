За 11 месяцев этого года через пограничные пункты Латвии в Европейский союз (ЕС) было ввезено 382 808 тонн продовольственного зерна из России, в том числе 61 894 тонны в ноябре, сообщила агентству LЕТА директор Департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Ивета Шице-Треде.
"В настоящее время ни законодательство ЕС, ни законодательство Латвии не ограничивает ввоз продуктов питания, в том числе зерновых, из России", - сказала она.
Грузы были подвергнуты обычному пограничному контролю и никаких несоответствий не было обнаружено.
Шице-Треде также добавила, что PVD не располагает информацией, какая часть этого зерна осталась в Латвии, а какая вывезена в другие страны ЕС.
В связи с подозрениями относительно ввоза российских зерновых в ЕС через Латвию министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Навицкас заявил, что российские зерновые идут транзитом и не попадают в Литву. Однако министр считает, что латвийское правительство в этом случае должно принять меры.
Аушрис Мацияускас, глава Ассоциации зернопроизводителей Литвы, призвал ужесточить контроль на латвийско-литовской границе, чтобы предотвратить попадание российского зерна в Литву.
"Зерно из России перевозится по железной дороге, и его очень легко контролировать, потому что оно видно в декларациях. Я проверил, и, конечно, есть опасения, не попало ли [российское зерно из Латвии] в наши порты, но такой информации нет, и порт подтвердил, что латвийского зерна нет", - сказал Навицкас общественному радио Литвы.
Мацияускас, в свою очередь, отметил, что из России в Латвию было ввезено около миллиона тонн зерновых.
"Это шокирует - Латвия и, возможно, другие соседние страны (никто не знает это из-за отсутствия контроля) импортируют зерно из страны-агрессора", - сказал глава Литовской ассоциации зернопроизводителей.
"Понятно, что это не нравится ни нам, ни латвийскому правительству, но вопрос в том, почему латвийское правительство бездействует", - риторически спросил министр сельского хозяйства Литвы.
Ранее министр земледелия Латвии Арманд Краузе предложил Совету ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству начать обсуждение вопроса о запрете импорта российской сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Краузе считает, что импорт российского зерна в ЕС должен быть запрещен, но при этом необходимо сохранить возможность транзита российского зерна в третьи страны, чтобы не оказывать негативного влияния на глобальную продовольственную безопасность.
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