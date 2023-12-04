"В настоящее время ни законодательство ЕС, ни законодательство Латвии не ограничивает ввоз продуктов питания, в том числе зерновых, из России", - сказала она.

Грузы были подвергнуты обычному пограничному контролю и никаких несоответствий не было обнаружено.

Шице-Треде также добавила, что PVD не располагает информацией, какая часть этого зерна осталась в Латвии, а какая вывезена в другие страны ЕС.

В связи с подозрениями относительно ввоза российских зерновых в ЕС через Латвию министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Навицкас заявил, что российские зерновые идут транзитом и не попадают в Литву. Однако министр считает, что латвийское правительство в этом случае должно принять меры.

Аушрис Мацияускас, глава Ассоциации зернопроизводителей Литвы, призвал ужесточить контроль на латвийско-литовской границе, чтобы предотвратить попадание российского зерна в Литву.