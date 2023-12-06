Министр: ВСУ прорвали вторую линию обороны РФ

У армии РФ в общей сложности три линии обороны на фронте, сказал министр. "Мы деоккупировали 50% нашей территории, разгромили Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. И теперь у нас есть план на 2024 год", - сказал Умеров.

Стратегической победой Украины станет достижение границ 1991 года, включая Крым, Донбасс и Черное море, согласно международно признанным принципам, сказал министр.

Отвечая на вопрос ведущего, возможно ли урегулирование, если война затянется на годы, Умеров заявил, что всему цивилизованному миру должно быть стыдно, если он не сможет защититься от авторитарного режима.

"Это будет продолжаться и разрушать демократию. Они (Россия) считают, что Украина и украинцы не должны существовать", - сказал министр.

В интересах американцев, чтобы такого авторитарного режима не существовало, поэтому они не должны раскрывать свои слабости, сказал Умеров.

Касаясь обвинений в коррупционных скандалах в Минобороны, министр заявил, что сейчас проводятся закупки, тендеры, проверки и различные виды аудитов. Кроме того, министерство готово пригласить внешних аудиторов для проведения повторных проверок.

Умеров также пообещал, что к тому времени, как он проведет 100 дней на своем посту, "все будет на своих местах".

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