Американская газета Washington Post в большом материале, состоящем из двух частей, описывает, как летнее контрнаступление Украины не смогло достичь ожидаемого результата. И в итоге привело к разногласиям между Вашингтоном и Киевом и спорам о способности Украины отвоевать оккупированные территории.
"Все пошло не по плану". WP рассказала, как Украина и США планировали контрнаступление и почему оно потерпело неудачу
Журналисты WP поговорили с десятками чиновников из Украины, Соединенных Штатов и европейских стран, а также с более чем 20 офицерами и военными на передовой.
В первом материале они рассказывают о масштабах участия США в военном планировании контрнаступления и факторах, которые в итоге повлияли на его итоги.
Вторая часть посвящена описанию боевых действий летом и осенью и параллельному усилению разногласий между Вашингтоном и Киевом.
Планирование
Украинские, американские и британские военные офицеры провели восемь крупных «военных игр», моделируя варианты развития ситуации на поле боя с помощью специального программного обеспечения, расчетов в Excel, а иногда и просто двигая фигуры по карте, пишет WP.
Украинские чиновники надеялись повторить успех осени 2022 года, когда ВСУ удалось освободить часть Харьковской области и Херсон, и хотели снова атаковать одновременно на нескольких направлениях.
В то же время западные официальные лица настаивали (и «военные игры», это подтверждали), что лучше для Украины будет сосредоточить силы на одной стратегической цели — массированной атаке через контролируемые Россией районы к Азовскому морю, чтобы перерезать сухопутный путь из России в Крым.
Самый оптимистичный сценарий предполагал, что Украина сможет добиться этой цели в течение от 60 до 90 дней. Моделирование также предусматривало тяжелые и кровопролитные бои с потерями солдат и техники до 30-40%.
«„Игры“ дали США возможность в некоторых случаях сказать украинцам: „Я знаю, что вы очень, очень, очень хотите это сделать, но это не сработает“» — рассказал изданию один бывший американский чиновник.
В то же время, американские официальные лица признают, насколько тяжело принимать стратегию, предусматривающую значительные потери, а украинские чиновники говорят, что на практике ситуация на поле боя была совершенно иной.
Пентагон хотел, чтобы контрнаступление началось в середине апреля, чтобы не дать России укрепить свою оборону сказано в публикации. Но украинцы медлили и говорили о необходимости дополнительных поставок оружия и подготовки. Одним из ключевых их утверждений было то, что их просят воевать так, как ни одна страна НАТО никогда бы не воевала — без эффективных сил в воздухе. Они также призывали предоставить им современные самолеты.
«Нам называли даты. Нам называли много дат», — говорит WP высокопоставленный представитель правительства США. — Такого-то апреля, тогда-то в мае, все-таки июнь. Оно [контрнаступление] все продолжало откладываться».
По версии украинских чиновников, задержки были вызваны в том числе тем, что обещанная техника была доставлена с опозданием или прибыла непригодной к боевым действиям, однако в США это отрицают.
«Они получили все, что им обещали, вовремя», — сказал газете один высокопоставленный чиновник США. В некоторых случаях, по словам официальных лиц, Украина не смогла развернуть критическую для наступления технику, оставив ее в резерве или передав подразделениям, не участвовавшим в наступлении.
США и их европейские союзники были разочарованы и чувствовали, что не получают всей информации. Может быть, украинцы испугались, что слишком много военных погибнет? — задают вопрос авторы публикации. Возможно, мешали политические разногласия в украинском руководстве или проблемы у командования?
В итоге контрнаступление началось в первой половине июня и сразу пошло не по плану.
Контрнаступление
По данным WP, уже на четвертый день украинцы отвергли многомесячное планирование, которое осуществляли вместе с США, а атаки украинских военных почти прекратились.
Украинские войска ожидали, что им придется преодолевать минные поля, однако были ошеломлены их плотностью.
Земля была усеяна взрывчаткой, пишет WP. Военные прошли обучение вождению своих танков на базе в Германии, на гладкой местности. Но в Запорожской области, где земля рыхлая, в оглушительном шуме боя, они с трудом пробирались по узким участкам, расчищенным от мин передовыми частями.
70% военнослужащих одной из бригад, которые вели контрнаступление и были оснащены новейшим западным оружием, не имели боевого опыта, саказано в публикации.
В итоге вместо того чтобы совершить прорыв на 14 км в первый день, как было запланировано, украинцы за почти шесть месяцев с июня продвинулись примерно на 32 км и освободили несколько сел.
Кроме того, Россия развернула целую армию ударных беспилотников стоимостью менее 1000 долларов за штуку, которые могут вывести из строя многомиллионный танк.
В отличие от артиллерийских боеприпасов, являющихся ценным ресурсом как для России, так и для Украины, недорогие одноразовые FPV-дроны можно использовать для поражения небольших групп пехоты — как в окопах, так и во время движения.
Из-за угрозы ударов беспилотников эвакуация раненых или доставка свежих припасов на передовые позиции стали очень сложными и смертельно опасными задачами.
«Сначала нашей проблемой были мины, а теперь — дроны», — цитирует издание украинского режиссера Олега Сенцова, командующего взводом 47-й бригады ВСУ.
Военные чиновники США, опираясь на свою доктрину, призывали украинцев использовать артиллерию для подавления врага, пока механизированные наземные силы продвигаются к своей цели.
Но украинские официальные лица заявили, что вездесущность и смертоносность разных типов беспилотников с обеих сторон линии фронта стала главным фактором, который мешал как украинцам, так и россиянам добиться значительных продвижений.
Неудачи Украины на поле боя привели к разногласиям с Соединенными Штатами. По данным WP, командующий вооруженными силами США в Европе неделями не мог связаться с главнокомандующим Украины в начале кампании.
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Без поддержки с воздуха
Без большого прорыва американцы все больше беспокоились из-за того, что Украина не направляет достаточно сил на южное направление.
На августовской видеоконференции, за которой вскоре прошла личная встреча у польско-украинской границы, американские военные чиновники настаивали, что для продвижения украинцам нужно сосредоточить больше сил в одной точке.
В ответ Залужный обозначил проблемы, с которым столкнулись ВСУ: отсутствие поддержки с воздуха, огромные минные поля и российские войска, которые очень хорошо окопались и эффективно перемещали свои резервы, чтобы закрыть пробелы.
В сентябре, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президента Владимира Зеленского спросили, почему его военные продолжают направлять так много сил на восток, а не на юг. Сообщается, что Зеленский ответил, что если россияне потеряют восток, то проиграют и войну.
В итоге каждая сторона обвиняла другую в ошибках или просчетах, отмечает WP. Военные чиновники США пришли к выводу, что Украина не справилась с базовой военной тактикой, включая использование наземной разведки для определения плотности минных полей.
Украинские официальные лица говорят, что американцы, похоже, не понимают, как ударные дроны и другие технологии изменили ситуацию на поле боя.
Кампания контрнаступления зашла в тупик и превратилась в войну с постепенным продвижением.
Украина отвоевала около 520 квадратных километров территории ценой тысяч убитых и раненых и миллиардов военной помощи Запада в 2023 году, заключает WP.