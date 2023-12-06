"Все пошло не по плану". WP рассказала, как Украина и США планировали контрнаступление и почему оно потерпело неудачу

По версии украинских чиновников, задержки были вызваны в том числе тем, что обещанная техника была доставлена ​​с опозданием или прибыла непригодной к боевым действиям, однако в США это отрицают.

«Они получили все, что им обещали, вовремя», — сказал газете один высокопоставленный чиновник США. В некоторых случаях, по словам официальных лиц, Украина не смогла развернуть критическую для наступления технику, оставив ее в резерве или передав подразделениям, не участвовавшим в наступлении.

США и их европейские союзники были разочарованы и чувствовали, что не получают всей информации. Может быть, украинцы испугались, что слишком много военных погибнет? — задают вопрос авторы публикации. Возможно, мешали политические разногласия в украинском руководстве или проблемы у командования?

В итоге контрнаступление началось в первой половине июня и сразу пошло не по плану.

Контрнаступление

Запуск дрона Фото: Getty Images

По данным WP, уже на четвертый день украинцы отвергли многомесячное планирование, которое осуществляли вместе с США, а атаки украинских военных почти прекратились.

Украинские войска ожидали, что им придется преодолевать минные поля, однако были ошеломлены их плотностью.

Земля была усеяна взрывчаткой, пишет WP. Военные прошли обучение вождению своих танков на базе в Германии, на гладкой местности. Но в Запорожской области, где земля рыхлая, в оглушительном шуме боя, они с трудом пробирались по узким участкам, расчищенным от мин передовыми частями.