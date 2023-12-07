Налог на фрукты, овощи и ягоды вырастет до 12%

За законопроект в окончательном чтении проголосовали 50 депутатов из партий коалиции, а также внефракционный Игорь Раев. Против голосовали 34 парламентария.

Соответственно, в конце этого года нынешняя сниженная ставка НДС на овощи, фрукты и ягоды в 5% потеряет силу. Ранее предполагалось, что вместо нее вступит в силу стандартная ставка в 21%, однако коалиция решила на год оставить промежуточный вариант в виде 12%.

Компенсационные меры в размере 15,9 млн евро будут приняты за счет пересмотра ставок акцизов и отмены субсидии в размере 3 млн евро для производителей фруктов и овощей, пишет LETA.

Сравнение фактических цен в магазинах стран Балтии показывает, что ставка НДС не является определяющим фактором в ценообразовании, отметили в Минфине. Кроме того, в секторе не было отмечено значительного роста после введения пониженной ставки НДС 5%. По мнению Минфина, сектор фруктов и овощей должен перейти на стандартную ставку НДС в 21%, а для овощеводов и плодоводов нужно разработать целевые меры поддержки.

Также одобренные поправки к закону об НДС предусматривают повышение порога, по достижении которого малое предприятие обязано регистрироваться в регистре плательщиков НДС: с 1 января он составит 50 000 евро вместо нынешних 40 000. В аннотации к законопроекту рост объясняется желанием снизить влияние инфляции, т.к. с ростом потребительских цен растут и обороты малых предприятий, что приближает мелких предпринимателей к упомянутому порогу.

Как сообщалось, ранее министр финансов Арвил Ашераденс утверждал, что для того, чтобы удержать НДС на фрукты и овощи ниже стандартных 21%, необходимо ускорить повышение акцизных налогов. При этом крупнейшие негосударственные организации сельскохозяйственной отрасли Латвии за повышение ставки до 12% потребовали отставки Ашераденса, упрекая министра в том, что тот долго игнорировал мнения участников отрасли и уклонялся от дискуссии о сохранении льготной налоговой ставки.

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