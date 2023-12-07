С 2024 года будет пересмотрена компенсация, не облагаемая подоходным налогом

Чтобы не создавать слишком тяжелое финансовое бремя для работодателя, облагая налогом на заработную плату и обязательными взносами государственного социального страхования плату за обучение работника для получения высшего образования, законом предусмотрено, что плата за обучение сотрудника в аккредитованных государством учебных заведениях Латвии, ЕС и в учебных заведениях стран ЕЭЗ, уплачиваемая работодателем, не считается доходом от оплачиваемого труда, если обучение связано с приобретением профессии и квалификации, которые необходимы для обеспечения экономической деятельности работодателя.

Закон содержит дополнительное исключение для плательщика в отношении доплат за высшее образование, оговаривающее, что плата за обучение не облагается налогом, если одновременно соблюдаются следующие условия - работник в течение налогового периода вносит доплату за получение высшего образования в размере не менее 30% и не менее трех лет после окончания учебы состоит в трудовых правоотношениях с работодателем, осуществившим оплату за его обучение.

Также теперь законом будет предусмотрено, что условие об обязанности лица состоять в трудовых отношениях с работодателем, внесшим плату за его обучение для получения высшего образования, в течение не менее трех лет после окончания учебы не применяется, если работник или работодатель не могут поддерживать трудовые правоотношения в связи с объективными обстоятельствами, в том числе по состоянию здоровья работника, что будет подтверждено заключением врача, либо в случае ликвидации работодателя.

Если указанные условия не соблюдены, доход, полученный работником, будет облагаться налогом.

Поправки к закону "О подоходном налоге с населения" включены в пакет законопроектов по бюджету 2024 года.

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