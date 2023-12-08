Видео ⟩ В туннеле у Центрального рынка уже много лет орудуют карманники

Ежедневно через туннель Рижского центрального рынка проходят тысячи людей. В туннеле суета и шум, иногда заглушаемый музыкой уличного музыканта.

Туннели - самый прямой путь в Старую Ригу и обратно, но в то же время и самый опасный. Алина (имя изменено) стала не только свидетельницей нападения карманников, но и потерпевшей, поскольку попыталась зафиксировать преступление.

"Я видела, как она пошла за девушкой, у которой был маленький черный рюкзак. Я сразу узнала их, потому что видела на фотографиях. Потом я прошла мимо них и поняла, что мне нужно их сфотографировать", - рассказала Алина.

Женщина, заметив это, отвернулась от потенциальной жертвы и бросилась на Алину. Даже сегодня у Алины остался небольшой синяк под глазом, и она со страхом вспоминает произошедшее.

Карманники разработали собственную схему действий. Пока две женщины окружают жертву с боков, третья открывает зонтик и использует его как прикрытие, чтобы происходящее не было видно сзади.

Передача связалась с представителем муниципальной полиции Томом Садовским, который подтвердил, что полиция работает над предотвращением преступлений, связанных с карманными кражами, но ставить полицейского в конце каждого туннеля - это не решение, это поможет лишь временно, и в конкретном месте, но ведь банда найдет новое место для продолжения своих действий.

Ранее RUS TVNET уже рассказывал о женщине, которую ограбили днем в субботу, 14 октября. Она собиралась на юбилей к коллеге и потому сняла в банкомате в Origo деньги, которые хотела положить в конверт. После чего Светлана спустилась в переход, который соединяет магазины Origo и Stockmann.

Преступники сумели вытащить 60 евро, которые она взяла в банкомате и положила сверху в карман рюкзака. По ее словам, хорошо еще, что воры не вытащили кошелек, который лежал чуть глубже, ведь там были и деньги, и карточки, и документы.