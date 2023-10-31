Фото ⟩ Толкнули и вытащили всю наличку. Опыт женщины в районе Origo

Светлана рассказала, что в момент нападения рядом было много людей, но никто не предупредил и не помог ей.

"Только одна женщина крикнула мне, что "у вас открыт рюкзак и оттуда украли деньги", - посетовала она.

Светлана говорит, что не стала подавать заявление в полицию, потому что не видит в этом смысла, при этом она считает, что надо что-то делать.

Редакция RUS TVNET призывает в подобных случаях обращаться в полицию и писать заявление. Большое количество заявлений позволит обратить внимание Государственной полиции и чиновников на проблему с безопасностью в районе вокзала.

По данным полиции, в этом году возбуждено 18 уголовных дел по части первой статьи 176 Уголовного закона и части второй статьи 176 Уголовного закона по фактам ограбления на Привокзальной площади и в ее окрестностях - на улицах Гоголя и Сатеклес.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска рассказала, что в Уголовном законе нет отдельной статьи, посвященной карманным кражам. В таких случаях преступление квалифицируется по стоимости похищенного имущества, чаще всего - как мелкое хищение.

В девяти уголовных производствах к лицам был применен статус подозреваемых. Всего в качестве подозреваемых были установлены и задержаны 14 человек.

Полиция заявила, что в половине преступлений уже установлены виновные, однако расследования продолжаются и по остальным делам.

Уголовный закон. Статья 176. Ограбление

(1) Похищение чужого движимого имущества, если оно связано с насилием или угрозой применения насилия (ограбление), наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом с конфискацией имущества или без конфискации.

(2) Грабеж, если он был совершен в значительном размере или если он был совершен группой лиц по предварительному сговору (...), наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества и испытательным сроком на срок до трех лет.