Фото ⟩ Толкнули и вытащили всю наличку. Опыт женщины в районе Origo

"В три часа дня "грабанули" по полной программе", - возмущается Светлана, рассказывая, как у нее украли деньги в районе Origo. RUS TVNET разбирался, почему рядом с вокзалом происходят кражи и что предпринимает полиция?
Женщина рассказала, что ее ограбили днем в субботу, 14 октября. Она собиралась на юбилей к коллеге и потому сняла в банкомате в Origo деньги, которые хотела положить в конверт. После чего Светлана спустилась в переход, который соединяет магазины Origo и Stockmann.
Рижанка вспоминает, что в тот день была плохая погода и, чтобы не испортить нарядную прическу, она накинула капюшон, который ограничил ей обзор. С собой у нее был рюкзак, который она обычно носит спереди, чтобы контролировать ситуацию, но в этот раз она подумала, что ей нужно пройти только туннель, и оставила рюкзак за спиной.
"Спустилась вниз по лестнице в туннель, там еще всегда кто-то играет или поет, все деньги кидают. И уже на лестнице к Stockmann почувствовала, что меня два раза толкнули. Я упала, растянулась во весь рост, повредила руку, поранила ладонь, порвала брюки. Поднялась, а у меня рюкзак открыт", - говорит Светлана.
Преступники сумели вытащить 60 евро, которые она взяла в банкомате и положила сверху в карман рюкзака. По ее словам, хорошо еще, что воры не вытащили кошелек, который лежал чуть глубже, ведь там были и деньги, и карточки, и документы.
Светлана рассказала, что в момент нападения рядом было много людей, но никто не предупредил и не помог ей.
"Только одна женщина крикнула мне, что "у вас открыт рюкзак и оттуда украли деньги", - посетовала она.
Светлана говорит, что не стала подавать заявление в полицию, потому что не видит в этом смысла, при этом она считает, что надо что-то делать.
Редакция RUS TVNET призывает в подобных случаях обращаться в полицию и писать заявление. Большое количество заявлений позволит обратить внимание Государственной полиции и чиновников на проблему с безопасностью в районе вокзала.
По данным полиции, в этом году возбуждено 18 уголовных дел по части первой статьи 176 Уголовного закона и части второй статьи 176 Уголовного закона по фактам ограбления на Привокзальной площади и в ее окрестностях - на улицах Гоголя и Сатеклес.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска рассказала, что в Уголовном законе нет отдельной статьи, посвященной карманным кражам. В таких случаях преступление квалифицируется по стоимости похищенного имущества, чаще всего - как мелкое хищение.
В девяти уголовных производствах к лицам был применен статус подозреваемых. Всего в качестве подозреваемых были установлены и задержаны 14 человек.
Полиция заявила, что в половине преступлений уже установлены виновные, однако расследования продолжаются и по остальным делам.
Уголовный закон. Статья 176. Ограбление
(1) Похищение чужого движимого имущества, если оно связано с насилием или угрозой применения насилия (ограбление), наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом с конфискацией имущества или без конфискации.
(2) Грабеж, если он был совершен в значительном размере или если он был совершен группой лиц по предварительному сговору (...), наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества и испытательным сроком на срок до трех лет.
"После нападения я чувствовала себя очень некомфортно. Я привезла себе красивые брюки, а получилось, что надела их и сразу же выбросила. Было ощущение, будто в какое-то дерьмо вляпалась и все на меня смотрят [пока я ехала домой]", - вспоминает пережитое Светлана.
По ее словам, ее преследовали двое мужчин около 30 лет. Она не видела их лиц, а только фигуры. У одного из мужчин на руке была татуировка.
Стоит отметить, что это не первый случай кражи в переходе около вокзала. Ранее еще одна жительница Риги рассказала о группе людей, которые воруют у прохожих возле торгового центра Origo.
"Группа из трех-четырех женщин. Одна заходит слева, другая - справа, чтобы отвлечь внимание. Главная исполнительница расстегивает молнию сзади, когда потенциальная жертва поднимается по лестнице", - рассказала еще одна потерпевшая.
"Надо какие-то камеры ставить или что? Чтобы люди себя чувствовали в безопасности, не боялись. А вечером там ходить опасно", - утверждает Светлана.
В свою очередь, пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции Том Садовскис в комментарии для RUS TVNET сказал, что сотрудники муниципальной полиции регулярно патрулируют площадь вокруг вокзала и подземный переход,
частота зависит от загруженности в конкретный день, но обычно туннели проверяются муниципальной полицией минимум два раза в день.
Также он отметил, что "камеры видеонаблюдения установлены практически во всех туннелях Риги и время от времени с помощью камер фиксируются нарушения".
Несмотря на заявление муниципальной полиции, что "почти все туннели" оборудованы камерами, если спуститься в подземные переходы, то визуально можно заметить только одну камеру. Она находится в конце перехода, ближе к торговому центру Stockmann.
Причем если присмотреться, то камера явно не новая, она не обеспечивает обзор в 360 градусов, а направлена только на туннель, и с ее помощью нельзя увидеть, что происходит, например, на лестнице при выходе.
Очевидно, что преступники хорошо знакомы с этой особенностью, так как Светлану ограбили уже на выходе из туннеля.
Единственные камеры, которые могут зафиксировать грабителей, расположены на самих торговых центрах Origo и Stockmann. Но, вероятно, они позволяют рассмотреть правонарушителей только тогда, когда они поднялись на поверхность, а не в сам момент совершения преступления в подземном переходе или на выходе из него.
В Государственной полиции подтвердили, что знают о "слепых зонах" в туннелях. "Эта территория включена в планы рейдов. Патрулирующие полицейские проинструктированы [о "слепых зонах"] и уделяют этим местам больше внимания", - рассказала представитель Госполиции.
Для более эффективной борьбы в Государственной полиции была создана группа, которая специализируется на предотвращении карманных краж. Она ежедневно активно работает в этом районе, задерживая воров.
У полиции нет ресурсов, чтобы постоянно держать в районе вокзала дежурящих полицейских, поэтому жители сами должны проявлять бдительность, отметила Гита Гжибовска.
Галерея: Зал вокзала и подземные переходы между Origo и Stockmann
Отвечая на вопрос о том, почему рядом с вокзалом часто можно увидеть различные асоциальные личности, Том Садовскис сказал, что "человека можно наказать только за совершение нарушений, а не за образ жизни".
"Запрещается употреблять алкогольные напитки в общественных местах и нарушать общественный порядок. Полиция регулярно привлекает за это к ответственности", - заметил он.
С другой стороны, бездомным можно оказывать социальную помощь, включая транспортировку в приют. В среднем по Риге полиция отвозит бездомных в приюты около 5000 раз в год, заметил представитель муниципальной полиции.
Напомним, что ранее в программе Bez Tabu сотрудники Государственной полиции рассказали, почему так трудно бороться с подобными кражами:
"По статье за мелкое воровство они могут быть лишены свободы на срок до одного года или оштрафованы. После этого они на какое-то время успокаиваются, но потом снова начинают свою деятельность".
Советы
- В подобной ситуации самый главный совет - внимательно смотреть за своими рюкзаками и сумками, лучше носить их спереди и придерживать рукой.
- Также не стоит хранить кошелек, деньги и документы во внешнем кармане рюкзака или сумки. Ценные вещи и деньги лучше держать во внутренних карманах.
- Кроме того, лучше не вступать в долгие разговоры с посторонними людьми, особенно в темном переходе.
- По возможности старайтесь, чтобы ваш обзор не был ограничен низко надвинутой шапкой или капюшоном, а громкость музыки в наушниках позволяла слышать, что происходит вокруг вас.
- Если вы пользуетесь банкоматом и снимаете деньги на вокзале, то убедитесь, что за вами не наблюдают и не последуют в переход или на улицу.
- Если вы стали свидетелями преступления или увидели лиц, которые, возможно, планируют совершить преступление, немедленно звоните в полицию по номеру телефона 110!
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