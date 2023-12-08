Иск адвоката против Музея оккупации: первая инстанция вынесла решение в пользу музея

В пятницу, 8 декабря, Рижский городской суд отклонил иск адвоката Ренара Бриедиса против Музея оккупации Латвии о содержании экспозиции и возврате пяти евро, которые он потратил на входной билет.
Решение можно оспорить в кассационном порядке в течение 20 дней в Рижском окружном суде.
В заявлении в Рижский городской суд истец Ренар Бриедис утверждает, что в экспозиции "Латвия под оккупацией Советского Союза и национал-социалистической Германии 1939-1991 годы" музей скрывает тот факт, что демократия в Латвии закончилась государственным переворотом авторитарного режима Улманиса 15 мая 1934 года. По мнению истца, сокрытие данного факта является ложью - "умышленным и искажением действительности, введением общества в заблуждение, недобросовестными действиями в отношении общества и манипулированием его сознанием".
Глава музея поясняет, что претензия была сформулирована юридически, а именно, что истцу не была оказана услуга, несмотря на договор оказания услуги - т.е. билет. Вибе полагает, что услуга оказана была, поскольку он посетил музей.
"Мы ни юридически, ни практически не заключаем договор на какие-то конкретные факты, события. При входе в любой музей человек заключает с учреждением договор оказания услуг, приобретая билет", - сказала глава Музея.
"Музей не отрицает правовую природу переворота. Да, такого предложения в экспозиции нет, но у нас такая же позиция. Экскурсоводы в музее могут рассказать больше и ответить на вопросы. Об этом мы также рассказываем. Во вводной части экспозиции, которая охватывает период до 1940 года, есть три абзаца текста. Мы не даем подробного объяснения всех события в Латвии в этот период", - сказала руководитель Музея.
По словам Вибы, позиция музея заключается в том, что Латвия была независимой страной, субъектом международного права. После пакта Молотова-Риббентропа в 1940 году Латвия была оккупирована. Далее экспозиция рассказывает о трех периодах оккупации, исходя из того, что Латвия была оккупирована как независимое государство.
"Истец поднимает философскую дискуссию - если произошел государственный переворот, значит, Улманис уже оккупировал Латвию. В таком случае речь идет о двух оккупантах - Улманисе и СССР. Мы не можем на это согласиться, потому что оккупация признана и интегрирована в наши нормативные документы и декларации, в преамбулу Конституции и др. Факт оккупации ни у кого не вызывает сомнений, он закреплен законодательно. Я считаю, что это совсем другой вопрос, опасный вопрос, если можно так повернуть события - не было оккупации, а была битва двух зол между диктатурой Улманиса и вторжением СССР", - сказал Виба.
Она выразила надежду, что иск не будет удовлетворен. Приговор суда ожидается 7 декабря.
По словам Бриедиса, на судебном заседании он предложил рассмотреть возможность разрешения конфликта в форме урегулирования, если факт переворота 1934 года будет включен в экспозицию Музея. Предлагаемый Бриедисом текст таков: "15 мая 1934 года Улманис положил конец парламентской демократии в Латвийской Республике и установил авторитарный режим путем военного переворота, захватив народную государственную власть и лишив народ свободы и государственности". Бриедис подчеркнул, что Музей оккупации на судебном заседании отказался от урегулирования спора.
"Я решаю этот конфликт не как присяжный адвокат, а как человек, как представитель латвийского народа и гражданин Латвийского государства", - заявил Бриедис.
Как сообщалось, присяжный адвокат Ренарс Бриедис подал в суд на Музей оккупации, так как считает, что экспозиция музея содержит ложь, сообщила программа "Культурный шок" (Kultūršoks) на Латвийском телевидении.
Бриедис требует, чтобы музей возместил ему 5 евро, которые он потратил на входной билет. "В этой экспозиции Музей оккупации Латвии врет мне, скрывая важный факт о государственном перевороте Карлиса Улманиса 15 мая 1934 года", - заявил Бриедис программе.
В своем исковом заявлении адвокат утверждает, что сокрытие факта - это ложь, злостное введение общества в заблуждение и манипуляция общественным сознанием. По мнению Бриедиса, экспозиция должна ясно сообщать о том, что оккупирована была авторитарная, а не свободная и демократическая Латвийская Республика.
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