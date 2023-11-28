Юрист потребовал изменить выставку в Музее оккупации и подал в суд. Что происходит?

По словам Вибы, позиция музея заключается в том, что Латвия была независимой страной, субъектом международного права. После пакта Молотова-Риббентропа в 1940 году Латвия была оккупирована. Далее экспозиция рассказывает о трех периодах оккупации, исходя из того, что Латвия была оккупирована как независимое государство.

"Истец поднимает философскую дискуссию - если произошел государственный переворот, значит, Улманис уже оккупировал Латвию. В таком случае речь идет о двух оккупантах - Улманисе и СССР. Мы не можем на это согласиться, потому что оккупация признана и интегрирована в наши нормативные документы и декларации, в преамбулу Конституции и др. Факт оккупации ни у кого не вызывает сомнений, он закреплен законодательно. Я считаю, что это совсем другой вопрос, опасный вопрос, если можно так повернуть события - не было оккупации, а была битва двух зол между диктатурой Улманиса и вторжением СССР", - сказал Виба.