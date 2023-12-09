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Минобразования осудило решение МОК допустить спортсменов из РФ и РБ к Олимпиаде в Париже

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Министр образования и науки Анда Чакша
Министр образования и науки Анда Чакша Фото: Zane Bitere/LETA

Министерство образования и науки (IZM) и министр Анда Чакша осуждают решение Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в качестве нейтральных спортсменов в Олимпийских играх в Париже в следующем году, говорится в заявлении IZM и министра в микроблоге X (ранее Twitter).

В IZM заявили, что такое решение неприемлемо, пока в Европе продолжается жестокая война. Латвия ведет интенсивные консультации с Украиной и ее союзниками, и за этим последуют действия, обещает министерство спорта.

Чакша осуждает решение МОК, потому что оно порочит спортсменов и высшую цель спорта - честную конкуренцию. "Именно поэтому мы сделаем все, чтобы добиться справедливости от имени украинцев и всех спортсменов, которые заслуживают Олимпийских игр, чествующих человеческие достижения и свободных от политики и агрессии", - сказала министр.

В пятницу, 8 декабря, МОК разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в качестве нейтральных атлетов на Олимпийских играх в Париже в следующем году. В настоящее время 11 спортсменов - восемь из России и три из Беларуси - квалифицировались на игры в качестве нейтральных атлетов.

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