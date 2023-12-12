SPRK предлагает оценить выгоду договоров с фиксированной ценой на электроэнергию

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) предлагает жителям пересмотреть свои договоры с фиксированной ценой на электроэнергию, сообщают представители SPRK.
По данным SPRK, на бирже Nord Pool в третьем квартале наблюдались тенденции как роста, так и падения цен на контракты на электроэнергию следующего дня.
Снижение цен в июле было обусловлено главным образом развитием ветроэнергетики и количеством осадков в странах Северной Европы, которое превысило сезонную норму. С другой стороны, в последующие месяцы последовал небольшой рост цен. В сентябре рост цен во многом был обусловлен отключением линии электропередачи NordBalt.
По данным SPRK, в третьем квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом текущего года доля договоров с фиксированной ценой среди домохозяйств увеличилась на три процентных пункта, достигнув 72%, а в сегменте юридических пользователей - снизилась на один процентный пункт, достигнув 48%.
При этом доля договоров с биржевой ценой выросла на один процентный пункт и достигла 15% в сегменте домохозяйств и 52% в сегменте юридических пользователей, а доля договоров с универсальной услугой среди домохозяйств снизилась на четыре процентных пункта - до 13%.
Если сравнить период январь-сентябрь этого года с соответствующим периодом 2022 года, то среди потребителей наблюдается меньшая активность смены торговцев электроэнергией, отмечает SPRK. 22% юридических пользователей и 3% домохозяйств сменили поставщика электроэнергии.
Согласно рассчитанной SPRK средневзвешенной цене электроэнергии, которая отражает средний уровень цен в Латвии, с начала 2023 года наблюдается тенденция к сохранению разницы между ценой электроэнергии для домохозяйств и юридических пользователей. Во втором квартале средневзвешенная цена электроэнергии для домашних хозяйств была примерно на 40 евро за мегаватт-час (МВт-ч) выше, чем в сегменте юридических пользователей, а в третьем квартале эта разница сократилась до 37,20 евро за МВт-ч.
Также можно отметить, что средний уровень цен для домохозяйств существенно не изменился с третьего квартала прошлого года, когда тарифы достигли своего максимума, несмотря на снижение цен на бирже.
Средневзвешенная цена электроэнергии, рассчитанная SPRK, в третьем квартале этого года по сравнению с третьим кварталом прошлого года снизилась на 7% до 167,65 евро МВтч для домохозяйств, и на 56% до 130,45 евро МВтч в сегменте юридических пользователей.
SPRK отмечает, что разница связана с долей различных типов договоров в соответствующих сегментах пользователей, а также со сроками и условиями их заключения. По данным SPRK за третий квартал 2023 года, 48% юридических лиц и 85% домохозяйств выбрали фиксированные цены.
Соответственно, большое количество домохозяйств, заключивших договора в то время, когда цены были высокими, зафиксировали этот уровень цен на длительный период и не ощущают, что снижение цены на бирже на влияет на платежи, отмечают в SPRK.
Янис Негрибс, директор департамента энергетики SPRK, утверждает, что домохозяйствам следует подумать, будет ли выгоднее расторгнуть существующий договор, заключив новый договор с фиксированной или биржевой ценой, в котором цена на электроэнергию будет ниже.
"Плата за досрочное расторжение действующего договора будет для каждого пользователя разная, в зависимости от условий заключенного договора и оставшегося срока, поэтому варианты пересмотра договора должны оцениваться индивидуально", - предупреждает Негрибс.
В то же время он отмечает, что потребителям с более высоким потреблением, вероятно, выгоднее расторгнуть существующий договор, заплатив плату за досрочное расторжение, тем самым не продолжая платить ранее фиксированную высокую цену на электроэнергию.
Общее потребление электроэнергии в странах Балтии в третьем квартале 2023 года снизилось на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
В основном на это повлияло увеличение количества солнечных батарей как в домашних хозяйствах, так и у юридических лицах. По данным SPRK, поскольку пользователи используют электроэнергию, производимую микрогенераторами, для собственного потребления, количество получаемой из сети электроэнергии уменьшается.
В Латвии, по данным AS Sadales tīkls, с января по сентябрь этого года выдано 5300 разрешений на подключение микрогенераторов.
При этом объем электроэнергии, произведенной в странах Балтии в третьем квартале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, был на 15% ниже. Объем электроэнергии, произведенной в Эстонии снизился на 44%, на 5% в Латвии и увеличился на 31% в Литве.
В третьем квартале этого года Латвия смогла покрыть 43% своего потребления электроэнергии. Если рассматривать виды производства электроэнергии, то в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство на ветряных электростанциях выросло на 38%, производство на ТЭЦ осталось на прежнем уровне, а производство на гидроэлектростанциях - снизилось на 27%. Также значительно выросло количество производимой солнечной энергии, сообщает SPRK.
При этом импорт снизился на 14% и достиг 1476 гигаватт-часов (ГВтч), а экспорт - на 24% и достиг 558 ГВтч. Сальдо внешней торговли сложилось отрицательным - 918 ГВтч.
В SPRK поясняют, что отрицательный баланс образовался из-за значительного снижения количества электроэнергии, производимой на гидроэлектростанциях. Это произошло из-за уменьшения количества осадков, в результате чего приток воды в Даугаву оказался ниже среднего многолетнего уровня.
С другой стороны, производство электроэнергии из ископаемых ресурсов было менее конкурентоспособным из-за высокой стоимости природного газа и квот на выбросы углекислого газа (CO2), что стимулировало импорт более дешевой электроэнергии из соседних стран.
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