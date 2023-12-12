SPRK предлагает оценить выгоду договоров с фиксированной ценой на электроэнергию

"Плата за досрочное расторжение действующего договора будет для каждого пользователя разная, в зависимости от условий заключенного договора и оставшегося срока, поэтому варианты пересмотра договора должны оцениваться индивидуально", - предупреждает Негрибс.

В то же время он отмечает, что потребителям с более высоким потреблением, вероятно, выгоднее расторгнуть существующий договор, заплатив плату за досрочное расторжение, тем самым не продолжая платить ранее фиксированную высокую цену на электроэнергию.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии в третьем квартале 2023 года снизилось на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В основном на это повлияло увеличение количества солнечных батарей как в домашних хозяйствах, так и у юридических лицах. По данным SPRK, поскольку пользователи используют электроэнергию, производимую микрогенераторами, для собственного потребления, количество получаемой из сети электроэнергии уменьшается.

В Латвии, по данным AS Sadales tīkls, с января по сентябрь этого года выдано 5300 разрешений на подключение микрогенераторов.

При этом объем электроэнергии, произведенной в странах Балтии в третьем квартале 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, был на 15% ниже. Объем электроэнергии, произведенной в Эстонии снизился на 44%, на 5% в Латвии и увеличился на 31% в Литве.

В третьем квартале этого года Латвия смогла покрыть 43% своего потребления электроэнергии. Если рассматривать виды производства электроэнергии, то в третьем квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство на ветряных электростанциях выросло на 38%, производство на ТЭЦ осталось на прежнем уровне, а производство на гидроэлектростанциях - снизилось на 27%. Также значительно выросло количество производимой солнечной энергии, сообщает SPRK.

При этом импорт снизился на 14% и достиг 1476 гигаватт-часов (ГВтч), а экспорт - на 24% и достиг 558 ГВтч. Сальдо внешней торговли сложилось отрицательным - 918 ГВтч.

В SPRK поясняют, что отрицательный баланс образовался из-за значительного снижения количества электроэнергии, производимой на гидроэлектростанциях. Это произошло из-за уменьшения количества осадков, в результате чего приток воды в Даугаву оказался ниже среднего многолетнего уровня.

С другой стороны, производство электроэнергии из ископаемых ресурсов было менее конкурентоспособным из-за высокой стоимости природного газа и квот на выбросы углекислого газа (CO2), что стимулировало импорт более дешевой электроэнергии из соседних стран.

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