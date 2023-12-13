Президент провозгласил закон о ратификации Стамбульской конвенции в Латвии

В соответствии с предложением правящей коалиции конвенция была одобрена с оговоркой, что при ее реализации Латвия будет применять ценности, принципы и нормы, закрепленные в Конституции, в частности, в отношении защиты прав человека, равенства между женщинами и мужчинами, а также защиты брака, семьи, прав родителей и детей.

В среду, 13 декабря, после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней Ринкевич сообщил журналистам, что в Рижский замок не поступило никаких претензий или возражений. По словам президента, прилагаемая к конвенции декларация полностью соответствует Конституции, и Латвия присоединяется к группе стран, которые полностью ратифицировали конвенцию.

"Далее, конечно, встает вопрос о практической реализации Стамбульской конвенции, о наличии всех необходимых механизмов и о контроле за действиями государственных и местных властей", - сказал президент Латвии.

Министерство благосостояния отмечает, что Конвенция устанавливает всеобъемлющую и многогранную правовую базу для защиты женщин от всех форм насилия, а также для защиты женщин и мужчин от насилия в семье.

Конвенция требует от государств-членов разработать согласованную политику по борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, а от государственных органов - осуществлять межведомственное сотрудничество с неправительственными организациями, гражданским обществом и средствами массовой информации.

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