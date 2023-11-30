Сейм ратифицировал Стамбульскую конвенцию

Голосами парламентского большинства Сейм сегодня, 30 ноября, принял в окончательном чтении закон о ратификации конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или так называемой Стамбульской конвенции.
За принятие закона голосовали только коалиционные фракции, а оппозиция в основном не участвовала в голосовании.
Согласно решению правящей коалиции, конвенция была утверждена с оговоркой о том, что при ее реализации Латвия будет применять включенные в Конституцию ценности, принципы и нормы, особенно в отношении защиты прав человека, защиты и поддержки равноправия женщин и мужчин, брака, семьи, родителей и прав детей.
Разработавшее закон Министерство благосостояния отмечает, что конвенция определяет всеобъемлющую и многогранную правовую базу для защиты женщин от всех форм насилия и для защиты женщин и мужчин от насилия в семье.
Конвенция требует от государств-членов разработки согласованной политики по борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье, а от государственных органов - осуществления межведомственного сотрудничества с неправительственными организациями, гражданским обществом и средствами массовой информации.
Конвенция также требует привлечения всех компетентных государственных органов и служб для скоординированного решения проблемы насилия в отношении женщин и насилия в семье путем разработки правил, регулирующих сотрудничество. Также подчеркивается необходимость сбора статистических данных о случаях насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
Закон предусматривает, что Латвия сохранит право не применять часть 1-ю статьи 55-й конвенции к незначительным телесным повреждениям, подпадающим под действие статьи 35-й конвенции.
Таким образом, Латвия сохранит право не применять условие, согласно которому расследование и преследование за физическое насилие не зависит только от заявления или жалобы жертвы в случаях, когда преступление было совершено полностью или частично на территории государства-члена конвенции, и что разбирательство может продолжаться даже в том случае, если жертва насилия отозвала свое заявление или жалобу.
Стамбульская конвенция в основном направлена на защиту женщин, поскольку охватывает виды насилия, от которых страдают только женщины (принудительный аборт, причинение увечий половым органам) или с которыми женщины сталкиваются гораздо чаще мужчин (сексуальное насилие и изнасилование, преследование, сексуальные домогательства, насилие в семье, принудительный брак, принудительная стерилизация), однако конвенция побуждает применять ее положения ко всем жертвам насилия в семье, в том числе к мужчинам и детям.
Ратификация конвенции означает, что предотвращение и борьба с насилием больше не является вопросом индивидуальной политической воли, а юридическим обязательством государства в соответствии с международным правом. Ратификация конвенции подразумевает изменение законов, реализацию практических мер и выделение финансирования для достижения нулевой терпимости к насилию в отношении женщин и домашнему насилию. Конвенция ясно дает понять, что насилие в отношении женщин и домашнее насилие больше не могут рассматриваться как частное дело, государство должно занимать определенную позицию по этому вопросу и предпринимать меры по предотвращению насилия, защите жертв и наказанию виновных.
Министр благосостояния Улдис Аугулис ранее заявил, что включенный в конвенцию и фигурирующий в дискуссиях термин "социальный пол" не означает обязательного включения какого-либо иного понимания пола в систему права и образования Латвии и, безусловно, не обязывает иным способом интерпретировать нормы и ценности, установленные Конституцией.
Стамбульскую конвенцию в 2016 году в Софии (Болгария) от имени Латвии подписал тогдашний министр благосостояния Янис Рейрс, однако ратифицировать ее не удавалось из-за возражений противников против включенного в документ понятия гендера.
Сегодня дебаты в Сейме по вопросу о ратификации конвенции продолжались почти пять часов, во время которых доминировала критика оппозиции, которая указывала на риски конвенции.
Так, депутат Национального объединения Янис Грасбергс заявил, что Латвия, ратифицировав Стамбульскую конвенцию, потеряет часть своей независимости, а насилие в Латвии - это последствия советских времен, когда людей "просто спаивали".
В свою очередь лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс заявил, что ратификация конвенции будет способствовать разврату, а не борьбе с насилием. "Проголосуйте за Стамбульскую конвенцию, и вы будете жить в разврате, вы сможете делать все что захотите. Не в безопасности, а в разврате - вот что сейчас рекламируется", - сказал он.
Депутат "Прогрессивных" Антонина Ненашева привела данные Центрального статистического управления (ЦСУ), согласно которым каждый третий ребенок в стране подвергается домашнему насилию. "Нас в Сейме - 100 депутатов, так что мы можем статистически предположить, что по крайней мере 33 из нас в детстве подвергались насилию в той или иной форме. И, разумеется, насилие имеет последствия для последующих поколений", - сказала она.
Согласно данным ЦСУ, от физического насилия страдает и каждая четвертая латвийская женщина. Ненашева зачитала с трибуны парламента анонимные истории нескольких женщин, подвергшихся насилию.
Депутат ЛПМ Линда Лиепиня, комментируя выступление Ненашевой, заявила, что "только женщина, которую действительно били, и бил не прохожий, а муж или ребенок, только женщина, которая изнасилована своим работодателем, точно знает, что эта конвенция - не о насилии, не об изнасиловании, не о женщинах и не о детях", а о "мужчинах в платьях".
Депутат "Объединенного списка" (ОС) Эдвард Смилтенс в свою очередь информировал парламентариев о том, что в настоящее время 4000 мужчин в Латвии находятся под временным запретительным ордером, при этом 500- 550 его нарушают. По его мнению, помочь полиции следить за ними помогут электронные браслеты, закупка которых обойдется в 1,2 млн евро, и ОС уже подал соответствующее предложение к проекту госбюджета на будущий год.
RUS TVNET в Telegrama: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!