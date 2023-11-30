Сейм ратифицировал Стамбульскую конвенцию

Министр благосостояния Улдис Аугулис ранее заявил, что включенный в конвенцию и фигурирующий в дискуссиях термин "социальный пол" не означает обязательного включения какого-либо иного понимания пола в систему права и образования Латвии и, безусловно, не обязывает иным способом интерпретировать нормы и ценности, установленные Конституцией.

Стамбульскую конвенцию в 2016 году в Софии (Болгария) от имени Латвии подписал тогдашний министр благосостояния Янис Рейрс, однако ратифицировать ее не удавалось из-за возражений противников против включенного в документ понятия гендера.

Сегодня дебаты в Сейме по вопросу о ратификации конвенции продолжались почти пять часов, во время которых доминировала критика оппозиции, которая указывала на риски конвенции.

Так, депутат Национального объединения Янис Грасбергс заявил, что Латвия, ратифицировав Стамбульскую конвенцию, потеряет часть своей независимости, а насилие в Латвии - это последствия советских времен, когда людей "просто спаивали".

В свою очередь лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс заявил, что ратификация конвенции будет способствовать разврату, а не борьбе с насилием. "Проголосуйте за Стамбульскую конвенцию, и вы будете жить в разврате, вы сможете делать все что захотите. Не в безопасности, а в разврате - вот что сейчас рекламируется", - сказал он.