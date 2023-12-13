Ринкевич высказал мнение о решении МОК допустить спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпиаде

По его словам, у спортивного сообщества и общественности еще есть время, чтобы заставить МОК отменить свое решение. Президент отметил, что этот вопрос рассматривается не только с морально-этической, но и с юридической точки зрения.

По словам Ринкевича, ему трудно представить ситуацию, при которой российские и белорусские спортсмены, получающие деньги от компаний или лиц, попавших под санкции Европейского союза, могли бы принять участие в Олимпийских играх в Париже.

"Решение об участии в Олимпийских играх будет принято немного позже. Я полностью доверяю Олимпийскому комитету Латвии и другим национальным комитетам-единомышленникам в том, что они сделают правильный выбор. Еще есть время поработать и сделать все, чтобы МОК изменил свое решение", - сказал президент.

Ринкевич подчеркнул, что ответственные за спорт министры, главы правительств и государств, а также спортивное сообщество должны сформулировать свое мнение о дальнейших действиях. По словам президента, это решение будет принято Украиной, Литвой, Эстонией и другими странами-единомышленниками.