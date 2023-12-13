Силиня: нужно совместно противостоять решению МОК об участии спортсменов стран-агрессоров в Олимпиаде

Она выразила сожаление по поводу вышеупомянутого решения МОК, заявив, что оно ставит латвийских спортсменов в напряженную ситуацию.

"Я не думаю, что им следовало делать такой выбор. Я надеялась, что международные организации смогут сами сделать такой выбор", - сказала премьер-министр.

Глава правительства сообщила, что по поводу решения МОК идут консультации со скандинавскими странами, а также с Польшей и Украиной. Чем больше стран займут единую позицию по этому вопросу, тем сильнее будет послание, адресованное МОК, считает Силиня.

Премьер-министр не ответила конкретно, когда будет ясность, что Латвия и другие страны будут делать дальше в этом вопросе, но выразила надежду, что, возможно, МОК, видя недовольство ряда стран, изменит свое решение.

RUS TVNET уже сообщал, что МОК в пятницу, 8 декабря, разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в качестве нейтральных спортсменов на Олимпийских играх в Париже в следующем году.

Принять участие олимпийских играх смогут только атлеты из индивидуальных видов спорта, в командных соревнованиях сборных из российских и белорусских спортсменов не будет.

В данный момент в нейтральном статусе на Олимпиаду квалифицировались всего 11 спортсменов - восемь из России и три из Беларуси.

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