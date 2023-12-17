Пугачева уезжает в Лондон, а на границе с РФ ее опрашивали час?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие сплетни о жизни звезд в желтой прессе. На этот раз слухи опять коснулись Аллу Пугачеву и ее родных!
С Аллой Пугачевой беседовали на границе час?
Алла Пугачева недавно наведывалась в РФ. Telegram-канал Mash пишет, что Примадонну якобы около часа опрашивали пограничники. Все происходило 2 ноября. Они уточняли цели приезда, срок и прочее. СМИ даже показали эксклюзивные фото.
По данным журналистов, на таможне в Псковской области Аллу Аллу Борисовну попросили пройти в специальное помещение для беседы. Примадонна была вежлива, но сильно переживала. Она якобы рассказала о своей жизни за границей, супруге и детях. Подарила пограничникам свои портреты с автографами.
СМИ указали, что Пугачева на следующий день прибыла в свой замок в деревне Грязь, чтобы решить вопрос с недвижимостью, а 5 ноября она уехала.
Галерея: Замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь
Пугачева с семьей поедет в Лондон?
СМИ сообщают, что Алла Пугачева намерена покинуть Кипр из-за неподходящего климата. Портал Readovka пишет, что она якобы планирует перевезти свою семью в Лондон после окончания новогодних праздников.
Ранее Примадонна вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным, и детьми покинула Россию вскоре после начала войны в Укриане. Семья переехала в Израиль, а затем перебралась на Кипр.
Журналисты со ссылкой на окружение Аллы Борисовны отметили, что она приняла решение переехать в Лондон. В конце ноября знаменитость якобы искала там особняк.
Напомним, 12 декабря Максим Галкин выступил на юбилее латвийского миллионера Юлия Круминьша.
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