Пугачева уезжает в Лондон, а на границе с РФ ее опрашивали час?

С Аллой Пугачевой беседовали на границе час?

Алла Пугачева недавно наведывалась в РФ. Telegram-канал Mash пишет, что Примадонну якобы около часа опрашивали пограничники. Все происходило 2 ноября. Они уточняли цели приезда, срок и прочее. СМИ даже показали эксклюзивные фото.

Фото: скриншот Telegram-канал Mash

По данным журналистов, на таможне в Псковской области Аллу Аллу Борисовну попросили пройти в специальное помещение для беседы. Примадонна была вежлива, но сильно переживала. Она якобы рассказала о своей жизни за границей, супруге и детях. Подарила пограничникам свои портреты с автографами.

СМИ указали, что Пугачева на следующий день прибыла в свой замок в деревне Грязь, чтобы решить вопрос с недвижимостью, а 5 ноября она уехала.

Галерея: Замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь

Пугачева с семьей поедет в Лондон?

СМИ сообщают, что Алла Пугачева намерена покинуть Кипр из-за неподходящего климата. Портал Readovka пишет, что она якобы планирует перевезти свою семью в Лондон после окончания новогодних праздников.

Ранее Примадонна вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным, и детьми покинула Россию вскоре после начала войны в Укриане. Семья переехала в Израиль, а затем перебралась на Кипр.

Журналисты со ссылкой на окружение Аллы Борисовны отметили, что она приняла решение переехать в Лондон. В конце ноября знаменитость якобы искала там особняк.

Напомним, 12 декабря Максим Галкин выступил на юбилее латвийского миллионера Юлия Круминьша.

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