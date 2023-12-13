Видео ⟩ Максим Галкин исполнил песню Prāta Vētra на латышском языке

Напомним, 12 декабря миллионер Юлий Круминьш отметил свое 80-летие. В СМИ ранее сообщалось, что торжество обещает быть грандиозным - в том числе с выступлением Максима Галкина и присутствием высокопоставленных гостей - Айнара Шлесерса, Раймонда Вейониса, Катрины Василевской, Раймонда Паулса и других. Скорее всего, видео было сделано именно на этом мероприятии.