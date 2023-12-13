Видео ⟩ Максим Галкин исполнил песню Prāta Vētra на латышском языке

В социальной сети Facebook появилось видео, на котором запечатлено, как российский юморист Максим Галкин исполняет песню группы Prāta Vētra на латышском языке.
Видео было опубликовано вчера, 12 декабря, депутатом Сейма Айнаром Шлесерсом.
Напомним, 12 декабря миллионер Юлий Круминьш отметил свое 80-летие. В СМИ ранее сообщалось, что торжество обещает быть грандиозным - в том числе с выступлением Максима Галкина и присутствием высокопоставленных гостей - Айнара Шлесерса, Раймонда Вейониса, Катрины Василевской, Раймонда Паулса и других. Скорее всего, видео было сделано именно на этом мероприятии.
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