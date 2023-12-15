"Дискриминация по паспорту была всегда". Илья Барамия из "АИГЕЛ" о пацанах и людях

Легенда гласит, что нас разделило океаническое дно

А тысячи, тысячи лет назад мы с тобою были одно

И двигались в танце наши гибкие хребты

Ты вслепую угадывал контуры каждой моей литосферной плиты

И ночь за ночью тысячи, тысячи лет подряд

Мы вулканы будили и тонули в морях

Строя горы за позвонком позвонок

Роняя лавины, уходя из под ног

Идеальный, почти незаметный стык

Мы повторяли позы друг друга, пока каждый из нас не привык

И даже теперь, дрейфуя на разных концах Земли

Мы повторяем позы друг друга во сне

И остываем медленно, но ты обо мне

Помнишь, ведь помнишь, скажи, обо мне

Это не было, не было, это не было игрой

Ты ведь помнишь, как плавилась мантия под нашей кожей-корой?

Ветер дует и волны гладят место разлома, но оно до сих пор горит

Я прошу их жалеть и тебя, мой навеки уплывший

Навеки отдельный

Материк