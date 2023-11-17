Как режиссер из Латвии снял для "АИГЕЛ" клип про обнуление президента

Ранее Анджей Гавриш сотрудничал с такими исполнителями, как Korn, Джеймс Блант и Parov Stellar.

"У него было несколько идей. Он полгода обтачивал какие-то свои задумки", - вспоминает Илья Барамия из группы "АИГЕЛ" в беседе с журналистом Юрием Дудем. Гавриш тогда предложил идеи для клипа You’re Born, где красиво хотел снять купание в проруби со всеми традиционными православными элементами.

Любопытно, что клип мог выйти и в день, когда депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила поправку, согласно которой предлагается либо снять ограничение для президента на два срока, либо обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции. Клип мог быть выпущен и раньше, но просто не все было доделано на тот момент.

Напомним, в 2021 году музыкальное видео группы "АИГЕЛ" на трек You’re Born завоевало серебро на фестивале "Каннские львы".

Илья Барамия признался, что его просили не называть бюджет клипа, но Юрию Дудю он озвучил цифру: "Около пяти миллионов". У группы таких денег не было. Их нашел сам Анджей. "Он умеет это делать... Он взял все это на себя", - подчеркнул Барамия, добавив, что в клипе есть небольшая интеграция - бутылка водки в завершении видео, а может быть, и нет.

"Теперь я понимаю, что этот трек появился, чтобы режиссер Анджей Гавриш снял вот такое запредельное видео. Когда альбом вышел, он сразу зацепился за эту песню и придумал на нее 50 сценариев, и все были гениальные, а этот самый масштабный - не было никаких шансов, что он будет реализован", - цитировало участницу группы Айгель Гайсину в 2021 году издание Buro.

Видео: "АИГЕЛ" - You’re Born