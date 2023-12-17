Среди 50 крупнейших компаний стран Балтии только шесть из Латвии

"Эта ситуация не была такой тяжелой, как финансовый кризис 2008-2009 годов. С тех пор страны Балтии активно инвестировали в цифровизацию, что способствовало росту прямых иностранных инвестиций, особенно в отношении программирования и других IT-услуг. IT-сектор также меньше ощутил экономические проблемы", - сказал эксперт.

Прогнозируется, что в ближайшие годы на деловую среду стран Балтии будет продолжать влиять глобальная экономическая и геополитическая неопределенность.

"Под влиянием демографических изменений напряженность на рынке труда сохранится, заработная плата будет стабильно расти, инфляция будет снижаться. Однако нет недостатка в вызовах и во внешней среде. В Западной Европе пока зафиксированы слабые экономические показатели, которые могут улучшиться в 2024 году. Однако это зависит от ситуации в крупнейших экономиках мира, в том числе в США и Китае, где наблюдается ограниченная экономическая активность. Нет сомнений, что восстановление мировой торговли будет способствовать улучшению настроения и одновременно увеличению экономических результатов стран Балтии", - отмечает эксперт Coface.

В рейтинг Top 50 компаний Балтии по версии Coface вошли крупнейшие компании региона по обороту в 2022 календарном году. Исследование охватывает Эстонию, Латвию и Литву. В рейтинг вошли крупнейшие компании стран Балтии с оборотом не менее 300 миллионов евро. Поставщики финансовых услуг, такие как банки, страховые компании, лизинговые компании и брокеры, не были включены в рейтинг. Рейтинг Coface основан на выручке и других ключевых бизнес-показателях, таких как чистая прибыль и количество сотрудников. Компании, которые были приглашены, но отказались предоставить информацию, в итоговый рейтинг не вошли.

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