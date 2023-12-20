"Люди, будьте человечнее!" Ричард Болотник ответил на вопросы по итогам года

В ожидании нового года Apollo.lv опросил известных людей, с которыми общался в этом году. На этот раз на пять вопросов по итогам года ответил латвийский боксёр Ричард Болотник.
За плечами 33-летнего боксёра в этом году всего два боя, поскольку в первой половине года было зря потрачено время в ожидании поединка против британца Крейга Ричардса. Поэтому Болотник впервые в этом году вышел на ринг только в мае, когда проиграл техническим нокаутом украинской звезде Александру Гвоздику.
Бой был остановлен из-за того, что после удара украинца у Болотника образовалась глубокая рана над бровью. Рефери немедленно остановил бой. Поединок против Гвоздика состоялся в андеркарте боя знаменитого знаменитого Сауля "Канело" Альвареса. Как можно судить по ответам Болотника на вопросы Apollo, этот бой также произвел большое впечатление на латвийского боксера.
- Что для тебя стало самым большим сюрпризом в этом году?
- То, что я боксировал с Александром Гвоздиком. Я смотрел его по телевизору и на YouTube. У меня также есть карточка с его подписью. Внезапно, бум, мы оказались на одном ринге и боксируем. Я думаю, это был хороший бой, но случилось так, как случилось. А ещё тот факт, что я дрался в одном бойцовском шоу с таким боксёром, как Канело Альварес, для меня это "бомба".
- А что бы ты назвал самым большим разочарованием года?
- Самое большое разочарование было в людях... Люди не всегда такие, какими мы их себе представляем. Это было моё самое большое разочарование в этом году.
- Что было самым большим недоразумением?
- Конечно, надо вернуться к поединку с Гвоздиком. Мы были хорошо подготовлены, бой по очкам тоже проходил хорошо. Но один удар может изменить всё. И это всё ещё в моей голове.
- Что особенно вдохновило тебя в этом году?
- Я выпрыгнул из самолета с парашютом. Я прыгнул с 5500 метров. Я летел в свободном падении минуту и 40 секунд. Для меня это был такой выброс адреналина. Я там кричал и смеялся. Это было очень круто.
- Что ты пожелаешь себе и другим в новом году?
- Себе, конечно, пусть все родные будут здоровы. Пожелание окружающим - конечно, здоровья. Но прежде всего, люди, будьте человечнее! Пусть у всех всё получится. Весёлого Рождества и счастливого Нового года!
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