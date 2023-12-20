"Люди, будьте человечнее!" Ричард Болотник ответил на вопросы по итогам года

- А что бы ты назвал самым большим разочарованием года?

- Самое большое разочарование было в людях... Люди не всегда такие, какими мы их себе представляем. Это было моё самое большое разочарование в этом году.

- Что было самым большим недоразумением?

- Конечно, надо вернуться к поединку с Гвоздиком. Мы были хорошо подготовлены, бой по очкам тоже проходил хорошо. Но один удар может изменить всё. И это всё ещё в моей голове.

- Что особенно вдохновило тебя в этом году?

- Я выпрыгнул из самолета с парашютом. Я прыгнул с 5500 метров. Я летел в свободном падении минуту и ​​40 секунд. Для меня это был такой выброс адреналина. Я там кричал и смеялся. Это было очень круто.

- Что ты пожелаешь себе и другим в новом году?

- Себе, конечно, пусть все родные будут здоровы. Пожелание окружающим - конечно, здоровья. Но прежде всего, люди, будьте человечнее! Пусть у всех всё получится. Весёлого Рождества и счастливого Нового года!

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