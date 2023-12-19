В Латвии десятки тысяч должников по налогам, VID это не беспокоит

Кроме того, у соседей Латвии уровень налоговых задолженностей ниже, поэтому есть к чему стремится.

К 1 ноября 2023 года задолженность по налогам, администрируемым Службой государственных доходов (VID), составляла 863,3 млн евро.

Это намного меньше, чем 1 января 2019 года, когда долги достигали почти 1,5 млрд евро. По сравнению с бюджетными поступлениями 2022 года в размере 12,4 млрд евро доля общей задолженности составила всего около 7%, что, по мнению VID, не является поводом для беспокойства.

Из общего числа должников - 177 284 юридических и физических лиц - почти половина (46,8%) имеют налоговую задолженность в размере от 15 до 300 евро. Налогоплательщиков с долгами, превышающими полмиллиона евро, на 1 ноября 2023 года было всего 92.

Как рассказывает директор управления по содействию уплате налогов VID Санта Гаранча, причины возникновения налоговых задолженностей могут быть разными - они могут появиться из-за снижения доходов и оборота компании, долгов деловых партнеров, сезонной активности, дифференцированных ставок подоходного налога населения.

Именно из-за этой ставки должники, как минимум половина из которых имеют задолженность от 15 до 300 евро, становятся таковыми против своей воли.

Каждый год, подавая к 1 марта годовую декларацию о доходах, люди участвуют в так называемой мартовской лотерее, когда некоторые, у которых налог переплачен, выигрывают, а у других из-за разных ставок возникает задолженность.

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