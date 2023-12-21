Фото ⟩ Презентацию книги о латвийских баскетболистах на чемпионате мира посетил Вейонис

Книга LATVIAAA - это визуальный рассказ фотографа Микуса Клявиньша об успехе мужской сборной Латвии по баскетболу на чемпионате мира FIBA по баскетболу 2023 года. Путешествие из Риги в Индонезию и на Филиппины показано через уникальные кадры повседневной жизни команды, тренировок, игр и исторических побед. Посмотрите фотообзор, подготовленный TVNET с празднования открытия книги!
Галерея: Презентации книги LATVIAAA
У всех желающих есть возможность вновь пережить эмоции с нашей сборной по баскетболу, проявившей свою силу и упорство в борьбе с лучшими сборными мира и завоевавшей высокое 5-е место.
Уникальное издание на латышском и английском языках было создано с целью сохранить осязаемые свидетельства достижений Латвии в мировом масштабе.
Было создано увлекательное визуальное путешествие, в котором можно следить за ходом всех 8 легендарных игр, а также провести время в азиатских городах не только с нашей сборной, но и с болельщиками, которые являются неотъемлемой частью команды.
Капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс в вступительных словах книги говорит: "Хочу сказать огромное спасибо всем, кто проделал долгий и трудный путь в Азию. Всем, кто был дома у телеэкранов, всем, кто собирался в парках, скверах и кафе, чтобы посмотреть игры и поддержать нас. Было очень приятно видеть, как мы все можем взяться за руки и объединиться. Наша земля ЛАТВИЯ!"
Книгу уже можно приобрести онлайн и в книжных магазинах. Издание создано в сотрудничестве с Латвийской баскетбольной ассоциацией. Отпечатано в Елгавской типографии.
Латвийский баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), игрок бостонского "Селтикс" Кристап Порзиньгис, сказал о книге LATVIAAA: "Эмоции от успеха, достигнутого на чемпионате мира, останутся воспоминаниями на всю жизнь. Упорная борьба сборной еще долго будет служить источником вдохновения для всех любителей баскетбола и будущих поколений игроков. Пусть эта книга послужит напоминанием о том, что все возможно!"
Микус Клявиньш - профессиональный фотограф спорта и культуры. За более чем пятнадцать лет он зарекомендовал себя как один из самых заметных представителей в своей области.
Присутствие Микуса на чемпионате мира по баскетболу FIBA 2023 года дает нам возможность вновь пережить легендарный успех сборной Латвии по баскетболу в Индонезии и на Филиппинах, через созданный там фоторепортаж - исторические игры, тренировки и их закулисье, моменты восторга и переживания сборной и болельщиков.
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