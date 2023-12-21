Фото ⟩ Презентацию книги о латвийских баскетболистах на чемпионате мира посетил Вейонис

Капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс в вступительных словах книги говорит: "Хочу сказать огромное спасибо всем, кто проделал долгий и трудный путь в Азию. Всем, кто был дома у телеэкранов, всем, кто собирался в парках, скверах и кафе, чтобы посмотреть игры и поддержать нас. Было очень приятно видеть, как мы все можем взяться за руки и объединиться. Наша земля ЛАТВИЯ!"