Центробанк Европы устанавливает прямой надзор за Revolut Bank

Последний стал третьим по величине банком в Литве, занимая 19,3% рынка по показателю активов. Большая часть его активов находится не в Литве, а в различных странах Евросоюза (ЕС), сообщил Банк Литвы (БЛ).

"Это естественное, прогнозируемое развитие событий, учитывая темпы роста Revolut и долю вкладчиков-нерезидентов в других европейских странах", - отметил в сообщении член правления Банка Литвы Симонас Крепшта.

Другими банками, непосредственно контролируемыми ЕЦБ, как и прежде, являются Swedbank, SEB и Šiaulių bankas, занимающие соответственно 29,4% и 22,3% и 7,7% рынка по показателям активов.

БЛ продолжает независимо курировать их с точки зрения защиты прав потребителей, предотвращения отмывания денег и других аспектов.

Как ответственное учреждение ЕЦБ осуществляет прямой надзор за кредитными учреждениями, которые считаются значительными в соответствии с положением о Едином механизме надзора. При определении значимости учитываются стоимость активов учреждения, его значение в национальной экономике, трансграничные операции и другие критерии. Информация, опубликованная на сайте ЕЦБ, показывает, что в настоящее время под его непосредственным надзором находятся 113 банков.

В декабре прошлого года Центральный банк Литвы признал Revolut финансовым учреждением системного значения.

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