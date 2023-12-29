Никита Матвеев - брейк-данс в Даугавпилсе, скандальный поцелуй в женском футболе и сны Джона Терри

Последним гостем программы "Мне только спросить" в 2023 году стал радиоведущий, шоумен и музыкант Никита Матвеев. Вместе с ним мы вспомнили главные спортивные события уходящего года и поделились ожиданиями от ЕВРО-2024 и Олимпиады-2024 в Париже.
Сегодня в выпуске:
- Неожиданные факты о Павле Воле
- Скандальный поцелуй в женском футболе
- Как быть бодрым по утрам?
- Про "невыносимые" матчи НБА
- Удивительный факт о сборной Латвии по хоккею!
- Почему Лука Банки смог?
- Про параллельную реальность, в которой латвийские баскетболисты стали чемпионами мира
- Тедди Блюгер - обладатель Кубка Стэнли!
- Что снится Джону Терри?
- Кто должен был получить "Золотой мяч"?
- Олимпиада в Париже и брейк-данс в Даугавпилсе
- Ждать ли на Олимпиаде соревнования по караоке?
- Ярослава Магучих и её победа в генетической лотерее
- Почему кенийцы быстро бегают?
- Сможет ли Усик победить Фьюри?
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!