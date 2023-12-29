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Никита Матвеев - брейк-данс в Даугавпилсе, скандальный поцелуй в женском футболе и сны Джона Терри

Саша Пилат Ēriks Saksons rus.tvnet.lv
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Последним гостем программы "Мне только спросить" в 2023 году стал радиоведущий, шоумен и музыкант Никита Матвеев. Вместе с ним мы вспомнили главные спортивные события уходящего года и поделились ожиданиями от ЕВРО-2024 и Олимпиады-2024 в Париже.

Сегодня в выпуске:

  • Неожиданные факты о Павле Воле
  • Скандальный поцелуй в женском футболе
  • Как быть бодрым по утрам?
  • Про "невыносимые" матчи НБА
  • Удивительный факт о сборной Латвии по хоккею!
  • Почему Лука Банки смог?
  • Про параллельную реальность, в которой латвийские баскетболисты стали чемпионами мира
  • Тедди Блюгер - обладатель Кубка Стэнли!
  • Что снится Джону Терри?
  • Кто должен был получить "Золотой мяч"?
  • Олимпиада в Париже и брейк-данс в Даугавпилсе
  • Ждать ли на Олимпиаде соревнования по караоке?
  • Ярослава Магучих и её победа в генетической лотерее
  • Почему кенийцы быстро бегают?
  • Сможет ли Усик победить Фьюри?

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