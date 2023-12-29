Никита Матвеев - брейк-данс в Даугавпилсе, скандальный поцелуй в женском футболе и сны Джона Терри

Последним гостем программы "Мне только спросить" в 2023 году стал радиоведущий, шоумен и музыкант Никита Матвеев. Вместе с ним мы вспомнили главные спортивные события уходящего года и поделились ожиданиями от ЕВРО-2024 и Олимпиады-2024 в Париже.