"Чувствуешь себя знаменитостью": Никита Матвеев о радио, инциденте в Москве и группе Apofeoz Orkestra

Латвийский радиоведущий, шоумен и музыкант Никита Матвеев стал новым героем рубрики Made in LV на портале RUS TVNET. Стоит сказать, что молодой человек уже узнаваем в Риге, хотя изначально он приехал покорять столицу из Вентспилса.

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Никита Матвеев не только радиоведущий программ Cinemania и "В одни ворота" на SWH+, но и талантливый музыкант. 5 лет он был в составе группы Apofeoz Orkestra. Вместе с коллегами он штурмовал большие и маленькие сцены в Латвии и за ее пределами. Однажды на гастролях в Москве у музыкантов украли госномер с микроавтобуса, и здесь понадобились выдержка, профессионализм и пятизвездочный "Арарат". Об этом и многом другом он рассказал в интервью.

ФОТО: Дмитрий Шимановский

- Кем ты себя сам считаешь - музыкантом или радиоведущим?

- А, я думаю, тут нет такой большой разницы, как, например, между врачом и водителем. Давай я тебе сначала свои мысли о музыке расскажу, потом про радио. Сразу станет видно, насколько у этих отраслей много общего.

- Хорошо. Расскажи подробно, как ты пришел в музыку?

- В детстве записывал с одной кассеты на другую классные отрезки песен, потом родители подарили компьютер, и стало проще этим заниматься.

Сейчас я так же "сэмплирую" музыку на компьютере, но еще привлекаю людей, чтобы записать что-то. Например, на гитаре либо поучаствовать в звуковом дизайне. Мне нравится, когда создание музыки - это командная игра!

ФОТО: Дмитрий Шимановский

О периоде в коллективе Apofeoz Orkestra:

- Я провел в группе 5 лет и за это время научился слышать партнеров, выражать свои идеи на понятном языке, но самое главное - я обрел в жизни прекрасных людей, с которыми у меня много общего!

Латвийский коллектив Apofeoz Orkestra играет в стиле регги/ска/хип-хоп/фьюжн. Это музыкальное объединение экспериментаторов, играющих, по их собственному описанию, "простую и добрую музыку о солнечных днях и ярких мгновениях жизни". За годы существования группа записала совместную композицию с известным российским хип-хоп-исполнителем Noize MC, в видеорекламе одного из концертов коллектива можно увидеть и услышать Влади из группы "Каста", а вокалистка Apofeoz Orkestra Рита Пума снялась в клипе на песню "Касты" под названием "Закрытый космос".

- Где вы выступали?

- Нам нравилось выступать в Риге, потому что на концерт можно позвать друзей и совместить общение с работой. Из-за того, что в зале знакомые лица, ты увереннее себя чувствуешь и выступается очень легко.

Память о "своем" зрителе всегда помогала нам. Однажды мы играли на одной сцене с Prata Vētra, и когда видишь, что все ждут хедлайнера, становится очень важно черпать энергию внутри себя.

В 2014 году Никита Матвеев в составе группы Apofeoz Orkestra выступил вместе с группой Prāta Vētra на 7-м международном этническом фестивале "Дикая Мята", который проходил в России, в Калужской области.

Тут я хочу очень важную вещь сказать: если есть "свой" слушатель, даже если они не в зале, а в принципе у тебя свои слушатели есть, ты не боишься быть на одной сцене с действительно большими артистами. Ведь они также в свое время были разогревающей группой перед кем-то звездным. Именно поэтому всем нам необходимо поддерживать локальных артистов - без любви молодое творчество застывает на месте.

- Может, есть какая-то забавная история?

- Как-то мы отправились на гастроли в Россию и остановились переночевать на съемной квартире в спальном районе Москвы.