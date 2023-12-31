"Лёд одинаково скользкий для всех". Никита Матвеев про ожидания от сборной Латвии по хоккею на ЧМ-2024

- Почему мы любим нашу команду только тогда, когда она приносит нам радость? Нужно ведь быть и в горе с ней тоже!

- Безусловно, но здесь вопрос в том, есть у нас чемпионский опыт или нет. Мы ведь любим, конечно, но нам хочется быть счастливыми, как любым представителям нашего вида.

- Ты представляешь, что эта бронза сделала с ожиданиями и с каким давлением наши хоккеисты в следующем году поедут в Чехию?

- Я представляю. И я надеюсь, что они выдержат этот прессинг. Я уверен, что они будут много работать. Лёд одинаково скользкий для всех. А не получится - ну, ничего. Страшного точно ничего.

Я думаю, что ближайшие лет 10 мы сможем возвращаться к этой бронзе, и вот здесь будет сказываться наша любовь к отечественному спорту. Точно так же, как сборная Латвии по футболу в 2004 году - скатала нулевую ничью с Германией на Евро. Здрасьте!

- И 1:2 с Чехией было. И мы первыми забили...

- А в этом году как мы закончили квалификацию к Евро? У нас была одна победа!

- Это лучше, чем ни одной!

- Это лучше, чем ни одной. Там ещё было два гола!

- У нас в следующем году будет новый тренер, и всё изменится!

- Мой друг Анатолий Крейпанс в таких ситуациях говорит: "Посмотрим!".

Полное интервью с Никитой Матвеевым

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