В студии RUS TVNET побывал радиоведущий, шоумен и музыкант Никита Матвеев, с которым мы поговорили об историческом успехе латвийских хоккеистов, реакции общества на это событие и давлении перед грядущим чемпионатом мира в Чехии.
"Лёд одинаково скользкий для всех". Никита Матвеев про ожидания от сборной Латвии по хоккею на ЧМ-2024
Напомним, в уходящем году сборная Латвии по хоккею сенсационно завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Это событие по-настоящему объединило всю страну, но не все уже помнят, как начался турнир для подопечных Харийса Витолиньша.
В первом матче ЧМ-2023 сборная Латвии потерпела сокрушительное поражение от команды Канады - 0:6, а во втором туре последовало ещё одно поражение - на этот раз от Словакии со счётом 1:2. Затем латвийские хоккеисты сумели найти свою игру и дойти до матча за третье место.
Вместе с тем, как выступала сборная Латвии на турнире, было интересно наблюдать и за реакцией комментаторов в социальных сетях. Вот среднестатистическая выдержка:
Латвия - Канада (0:6): "Боже мой, позорище какое!"
Латвия - Словакия (1:2): "Ясно, понятно! Хорошо, что не купил на это билеты"
Латвия - Чехия (4:3): "Халява!"
Латвия - Норвегия (2:1): "Отскочили! Если мы у Норвегии выигрываем еле-еле..."
Латвия - Словения (3:2): "Словения? Где это вообще?"
Латвия - Казахстан (7:0): "Вот это да! Молодцы, красивая игра!"
Латвия - Швейцария (4:3): "А-а-а-а! Наши в четвертьфинале! Где купить билеты на Швецию?"
Латвия - Швеция (3:1): "Боже, я плачу!!! С детства за Латвию!"
Латвия - Канада (2:4): "Канадцам тупо повезло. Купленные судьи! Через год возьмём золото!"
Латвия - США (4:3): "Dievs, svētī Latviju!"
- Почему мы любим нашу команду только тогда, когда она приносит нам радость? Нужно ведь быть и в горе с ней тоже!
- Безусловно, но здесь вопрос в том, есть у нас чемпионский опыт или нет. Мы ведь любим, конечно, но нам хочется быть счастливыми, как любым представителям нашего вида.
- Ты представляешь, что эта бронза сделала с ожиданиями и с каким давлением наши хоккеисты в следующем году поедут в Чехию?
- Я представляю. И я надеюсь, что они выдержат этот прессинг. Я уверен, что они будут много работать. Лёд одинаково скользкий для всех. А не получится - ну, ничего. Страшного точно ничего.
Я думаю, что ближайшие лет 10 мы сможем возвращаться к этой бронзе, и вот здесь будет сказываться наша любовь к отечественному спорту. Точно так же, как сборная Латвии по футболу в 2004 году - скатала нулевую ничью с Германией на Евро. Здрасьте!
- И 1:2 с Чехией было. И мы первыми забили...
- А в этом году как мы закончили квалификацию к Евро? У нас была одна победа!
- Это лучше, чем ни одной!
- Это лучше, чем ни одной. Там ещё было два гола!
- У нас в следующем году будет новый тренер, и всё изменится!
- Мой друг Анатолий Крейпанс в таких ситуациях говорит: "Посмотрим!".
Полное интервью с Никитой Матвеевым
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