VDD проинформировали об учителях русского языка из Латвии, которые могли проходить обучение в РФ

"По запросу Министерства образования Государственная служба качества образования проинформировала Службу государственной безопасности о конкретной ситуации. Министерство образования не располагает информацией о конкретных тренингах и о преподавателях, участвующих в обучении", - сказано в сообщении Министерства образования.

Pēc IZM lūguma Valsts izglītības kvalitātes dienests par konkrēto situāciju informēja Valsts drošības dienestu. IZM rīcībā nav informācijas par konkrētām apmācībām un par to apguvē iesaistītajiem skolotājiem. — Izglītības un zinātnes ministrija (@IZM_gov_lv) December 22, 2023

В Министерстве образования пояснили, что не располагают информацией о конкретных программах обучения и о преподавателях, участвующих в таком обучении.

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