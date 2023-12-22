VDD проинформировали об учителях русского языка из Латвии, которые могли проходить обучение в РФ

Государственная служба качества образования (IKVD) проинформировала Службу государственной безопасности (VDD) о преподавателях русского языка из Латвии, прошедших обучение в России, сказано в сообщении Министерства образования и науки в соцсети X (Twitter).
"По запросу Министерства образования Государственная служба качества образования проинформировала Службу государственной безопасности о конкретной ситуации. Министерство образования не располагает информацией о конкретных тренингах и о преподавателях, участвующих в обучении", - сказано в сообщении Министерства образования.
Pēc IZM lūguma Valsts izglītības kvalitātes dienests par konkrēto situāciju informēja Valsts drošības dienestu. IZM rīcībā nav informācijas par konkrētām apmācībām un par to apguvē iesaistītajiem skolotājiem.— Izglītības un zinātnes ministrija (@IZM_gov_lv) December 22, 2023
В Министерстве образования пояснили, что не располагают информацией о конкретных программах обучения и о преподавателях, участвующих в таком обучении.
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