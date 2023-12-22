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VDD проинформировали об учителях русского языка из Латвии, которые могли проходить обучение в РФ

rus.tvnet.lv
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Служба госбезопасности (VDD). Иллюстративное фото
Служба госбезопасности (VDD). Иллюстративное фото Фото: Valsts drošības dienests

Государственная служба качества образования (IKVD) проинформировала Службу государственной безопасности (VDD) о преподавателях русского языка из Латвии, прошедших обучение в России, сказано в сообщении Министерства образования и науки в соцсети X (Twitter).

"По запросу Министерства образования Государственная служба качества образования проинформировала Службу государственной безопасности о конкретной ситуации. Министерство образования не располагает информацией о конкретных тренингах и о преподавателях, участвующих в обучении", - сказано в сообщении Министерства образования.

В Министерстве образования пояснили, что не располагают информацией о конкретных программах обучения и о преподавателях, участвующих в таком обучении.

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