VDD рассказала об уровне террористической угрозы в Латвии

19 декабря в VDD состоялось заседание экспертно-консультативного совета Контртеррористического центра, на котором обсуждались текущие события в области борьбы с терроризмом.

На встрече эксперты VDD и представители учреждений, участвующих в контртеррористических мероприятиях, обсудили текущие тенденции в области террористической угрозы в Европе. Особое внимание было уделено продолжающемуся вооруженному конфликту между Израилем и террористической организацией ХАМАС и его влиянию на террористическую угрозу в Европе.

Эксперты VDD проинформировали участников собрания о мерах по борьбе с терроризмом, принятых за последние шесть месяцев. Служба ведет планомерную работу как по предотвращению террористических рисков, так и по проверке и укреплению готовности ответственных служб к реагированию на террористические угрозы.

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