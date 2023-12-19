VDD рассказала об уровне террористической угрозы в Латвии

Уровень террористической угрозы в Латвии в настоящее время низкий, и имеющаяся у Службы государственной безопасности (VDD) информация не указывает на то, что ситуация может измениться в ближайшем будущем, сообщили агентству LETA в VDD.
19 декабря в VDD состоялось заседание экспертно-консультативного совета Контртеррористического центра, на котором обсуждались текущие события в области борьбы с терроризмом.
На встрече эксперты VDD и представители учреждений, участвующих в контртеррористических мероприятиях, обсудили текущие тенденции в области террористической угрозы в Европе. Особое внимание было уделено продолжающемуся вооруженному конфликту между Израилем и террористической организацией ХАМАС и его влиянию на террористическую угрозу в Европе.
Эксперты VDD проинформировали участников собрания о мерах по борьбе с терроризмом, принятых за последние шесть месяцев. Служба ведет планомерную работу как по предотвращению террористических рисков, так и по проверке и укреплению готовности ответственных служб к реагированию на террористические угрозы.
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