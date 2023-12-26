Видео ⟩ "Голая" вечеринка: на Настю Ивлееву подали в суд, Лолита лишилась концертов

"Мы стали свидетелями этой катастрофы. В Украине гибнут люди, рушатся города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юные, идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды, идет гражданская информационная война, в которой мы, простые люди, проклинаем, угрожаем и ненавидим друг друга. Я с надеждой ждала переговоры, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, до которых, я надеюсь, обе стороны хотят дойти", - писала Ивлеева в соцсети.

Ранее Ивлеева также записала видео, в котором извинилась за "почти голую" вечеринку. Во вторник свои извинения также записали еще несколько знаменитостей, участвовавших в мероприятии - Дима Билан, Филипп Киркоров и Лолита.

Киркоров записал обращение, в котором сказал, что "в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь". Дима Билан пояснил, что знал о дресс-коде, но не знал, "кто на что будет горазд". Милявская сообщила, что она и другие участники "шли на арт-выставку, на арт-объект". Ксения Собчак также записала видео, в котором сказала, что для подобных эпатажных и провокационных мероприятий "надо аккуратно выбирать время", и "сейчас не оно".

Видео: Российские звезды извиняются за "голую" вечеринку

Что случилось?

Вечеринка в клубе "Мутабор" в Москве прошла 20 и 21 декабря. После того, как в соцсетях появились фотои видео с мероприятия провластные активисты, возмутившиеся проведением такого мероприятия во время вторжения в Украину, начали массово жаловаться на организаторов и участников вечеринки. Позднее в Роскомнадзоре заявили, что на материалах с вечеринки нашли "признаки пропаганды ЛГБТ".

22 декабря один из российских судов арестовал на 15 суток одного из участников мероприятия - рэпера Vacio.

Позднее Ивлеева извинилась за распространенные видео с вечеринки и пообещала передать все деньги, вырученные с продажи билетов, благотворительным организациям.

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