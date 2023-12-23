"Устраивают вот это все". "Голая" вечеринка Насти Ивлеевой разозлила z-блогеров и обернулась арестом одного из участников

Другая участница вечеринки, Ксения Собчак, написала в своем телеграм-канале, что «куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело». Еще она ответила на критику, связанную с проведением вечеринки посреди войны: «Мир несправедлив — был, есть и будет всегда. Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское».

Певица Лолита Милявская в разговоре с изданием News.ru заявила, что вечеринка была «совершенно невинная»: «Ничего кроме иронии не происходило, ничего вульгарного. Было смешно, весело, много талантливой молодежи. Форма одежды достаточно ироническая, ни одного голого тела».

Как действовали силовики

В четверг вечером 21 декабря в «Мутаборе» была запланирована вторая часть вечеринки — на этот раз для всех желающих, которые смогли купить билет. Еще до ее начала в клуб приехали силовики, заблокировав вход. Но в итоге посетителей туда все-таки пустили.

По данным RT, силовики изъяли записи с камер видеонаблюдения.

А 22 декабря Лефортовский районный суд Москвы арестовал рэпера Николая Васильева (Vacio), который пришел на вечеринку в носке. Его признали виновным в мелком хулиганстве (ч.2 ст. 20.1 КоАП) и «пропаганде ЛГБТ» (ч.3 ст. 6.21 КоАП). В общей сложности он получил 15 суток ареста и штраф в 200 тысяч рублей.

«По*** спортом позанимаюсь книги почитаю хахах всем пис», — прокомментировал решение суда рэпер.

Однако уже через несколько часов государственное агентство «РИА Новости» опубликовало видео, на котором Васильев приносит извинения «за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны».

Также он добавляет, что не поддерживает ЛГБТ и «осуждает сторонников ЛГБТ».

По данным телеграм-канала SHOT, силовики «проводят задержание» еще двух участников, которые поцеловались на танцполе, снимая себя на видео.