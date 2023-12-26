Агрессию России можно остановить только постоянным увеличением потерь в рядах ее армии, заявил журналистам на брифинге в Киеве во вторник, 25 декабря, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
"Сегодня трудно прогнозировать, какой еще ущерб придется нанести, чтобы все это прекратить. Я считаю, что делать это необходимо вплоть до того момента, пока война не закончится, пока противник не откажется от боевых действий против нашей страны", - сказал Залужный.
Потери, понесенные Россией, остановили бы любую другую страну, но только не Россию, сказал украинский главнокомандующий.
"То, что там происходит на линии соприкосновения - горы трупов, никто даже не пытается их убрать. С каждым днем их становится все больше. К сожалению, таково отношение РФ к собственному народу", - отметил Залужный.
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