По мнению Борреля, Путин также рассчитывает на смену власти в США, где в следующем году состоятся президентские выборы. Претендующий на выдвижение в президенты Дональд Трамп уже выражал намерение прекратить военную поддержку Киева и добиваться "компромисса" с властями РФ.

"Путин не может быть удовлетворен только частью Украины и ситуацией, когда остальная территория страны принадлежит к Европейскому союзу. Он не будет удовлетворен ограниченной территориальной победой. Он не прекратит войну, тем более перед американскими выборами, которые могут дать ему куда более выгодный сценарий. Поэтому мы должны быть готовыми к высокоинтенсивному конфликту, который продолжается долгое время. Путин решил вести войну до полной победы", - заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС также назвал войну в Украине моментом, который решает судьбу всей Европы,