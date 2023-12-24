Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью британской газете Guardian, что президента РФ Владимира Путина не устроит частичная победа в Украине, и он намерен продолжать долгую войну до получения полного контроля контроль над этой страной.
"Россия не смогла стать нацией. Она всегда была империей". Боррель заявил, что Путин будет воевать до полной победы (1)
По мнению Борреля, Путин также рассчитывает на смену власти в США, где в следующем году состоятся президентские выборы. Претендующий на выдвижение в президенты Дональд Трамп уже выражал намерение прекратить военную поддержку Киева и добиваться "компромисса" с властями РФ.
"Путин не может быть удовлетворен только частью Украины и ситуацией, когда остальная территория страны принадлежит к Европейскому союзу. Он не будет удовлетворен ограниченной территориальной победой. Он не прекратит войну, тем более перед американскими выборами, которые могут дать ему куда более выгодный сценарий. Поэтому мы должны быть готовыми к высокоинтенсивному конфликту, который продолжается долгое время. Путин решил вести войну до полной победы", - заявил Боррель.
Глава дипломатии ЕС также назвал войну в Украине моментом, который решает судьбу всей Европы,
поскольку РФ, по его словам, угрожает не только Украине, но и всему континенту в целом. В связи с этим он призвал Евросоюз действовать решительно и не медлить с помощью Украине. "Если мы быстро не поменяем курс, если не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину одержать победу", - считает он.
Боррель также добавил, что в феврале 2022 года на границах с Украиной было сконцентрировано около 150 тыс. военных РФ, а сейчас в боевых действиях на территории страны принимает участие уже 450 тыс. российских военнослужащих, то есть "в три раза больше".
По мнению Борреля, причины подобных амбиций РФ следует искать в ее историческом наследии. "Россия никогда не могла стать нацией. Она всегда была империей: с царем, с советами, а теперь и с Путиным. Для РФ и ее политической идентичности это постоянная вещь, и в результате она превратилась в угрозу для своих соседей - и, в особенности, для нас", - заявил Боррель.
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