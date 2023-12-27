Актера фильма "Паразиты" Ли Сон Гюна нашли мертвым в машине

Как сообщает издание "Ренхап", тело 48-летнего актера нашли в машине в одном из парков в центре Сеула. Предполагается, что Ли Сон Гюн покончил с собой - перед исчезновением он оставил дома записку, похожую на предсмертную.

Фото: AP/Scanpix

Осенью 2023 года полиция Южной Кореи начала расследование против Ли Сон Гюна, которого подозревали в употреблении наркотических веществ. В свою очередь, сам он утверждал, что наркотики ему могли быть подброшены в целях шантажа.

За последние месяцы актер несколько раз был допрошен полицией. Он также прошел два теста на наркотики, которые оказались отрицательными.

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