Главный "Оскар" у "Паразитов". Что это - социальная драма, черный юмор или хоррор?

В результате образуется классическая, хорошо известная по всемирно популярному "Даунтонскому аббатству" зеркальная конструкция верха и низа, богачей и бедняков, обслуги и обслуживаемых.

Обслуга врет, изворачивается, интригует. Делается все изобретательно, ловко, изящно и уморительно смешно. Следить за виртуозно, с мастерством и умением под стать друзьям Оушена разыгрываемыми многоходовыми мошенническими комбинациями невероятно увлекательно.

Curzon

Но вдумайтесь! В чем цель насыщенной обманом и даже преступлениями изворотливости семьи Кимов? Не в 150 миллионах, как у Оушена, а всего лишь в скромных работах репетитора, водителя, экономки.

Выясняется, однако, что выстроенная режиссером социальная конструкция верха-низа двумя этажами не ограничивается. Есть еще подвал - макабрическое дно жизни, мрачное и безысходное, и Кимам, чтобы выжить, приходится держать обитателей этого дна в куда большем угнетении, чем то, куда загнала жизнь их самих.

Социальный пафос

Кто же здесь паразиты? - задается вопросом режиссер, а вслед за ним и мы. Бедняки Кимы, пролезающие в благополучную жизнь, как те самые зловредные насекомые, от которых они хотели избавиться в начале картины?

Или скрывающийся в подземелье муж уволенной экономки, а вслед за ним и она сама?

Или, быть может, пустая в своей избалованной никчемности богатая семья Паков, паразитирующая на труде своей бесправной обслуги?

Богатая пара Пак - невинные жертвы дьявольской интриги Кимов или сами паразиты на теле общества? Curzon

А может быть, паразит - сама система, питающаяся за счет энергии постоянного, непреходящего и неразрешимого конфликта между имущими и неимущими?

Сценарист и постановщик картины Пон Чжун Хо своего социального пафоса не скрывает.

"В реальном мире семья Кимов и семья Паков практически никогда не пересекаются, - говорит он. - Встретиться они могут лишь при возникновении отношений работника и работодателя. Только тогда находящиеся на противоположных концах классовой иерархии люди вступают во взаимодействие настолько тесное и плотное, что любая осечка может привести к взрыву".

"В сегодняшнем капиталистическом мире есть невидимые глазу классовые границы и касты, - продолжает он. - На первый взгляд может показаться, что классовая иерархия осталась в прошлом, но на самом деле классовые барьеры остаются, и преодолеть их практически невозможно. И фильм наш - о том, что происходит, когда разные классы внезапно вступают в соприкосновение в нашем предельно поляризованном обществе".

Дом Паков - огромный, роскошный, стильный - воплощенная мечта Кимов, а его многослойная структура - метафора извращенного общественного устройства Curzon

Было бы, однако, опасным заблуждением видеть в "Паразитах" исключительно социальную драму одержимого непреходящей классовой рознью художника-активиста, каким является, к примеру, яростный борец за социальную справедливость, лауреат каннской "Золотой пальмовой ветви" британец Кон Лоуч.