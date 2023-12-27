Фото ⟩ Сборная Латвии по хоккею проиграла и во втором матче МЧМ - на этот раз Канаде

У канадцев тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами отметился 17-летний Маклин Селебрини, который является одним из фаворитов на драфте НХЛ будущего года.

Латвийские хоккеисты в этом матче нанесли почти в два раза меньше бросков, чем соперник - 22:41.

Лидером группы А с шестью очками после двух матчей является Канада, по три очка в одном матче набрали Швеция и Германия, а Финляндия и Латвия после двух матчей остаются без очков.

Во вторник сборная Латвии в первом матче МЧМ со счетом 0:6 проиграла Швеции, тогда как канадцы начали чемпионат мира с победы над Финляндией 5:2.

В группе В соревнуются Словакия, Чехия, США, Норвегия и Швейцария.

Четыре лучших команды выходят в четвертьфинал, в свою очередь занявшая пятое место команда проведет одну игру за место в элите.

Перед турниром латвийские хоккеисты провели два контрольных матча в Швеции, где уступили Чехии 3:4 и разгромили Норвегию 6:2.

В сборную Латвии U-20 входят три вратаря, семь защитников и 13 нападающих. Правилами турнира предусмотрено, что травмированный игрок, травма которого не позволяет ему более участвовать в соревнованиях, может быть заменен другим хоккеистом.

В этом году в чемпионате мира могут принять участие игроки 2004 года рождения и младше. Молодежный чемпионат мира проходит в Гетеборге с 26 декабря по 5 января.

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