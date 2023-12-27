Фото ⟩ Сборная Латвии по хоккею проиграла и во втором матче МЧМ - на этот раз Канаде

В среду, 27 декабря, сборная Латвии по хоккею U-20 в Гетеборге во втором матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) со счетом 0:10 (0:2, 0:3, 0:5) уступила ровесникам из Канады. Это поражение стало уже вторым на турнире.
У канадцев тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами отметился 17-летний Маклин Селебрини, который является одним из фаворитов на драфте НХЛ будущего года.
Латвийские хоккеисты в этом матче нанесли почти в два раза меньше бросков, чем соперник - 22:41.
Лидером группы А с шестью очками после двух матчей является Канада, по три очка в одном матче набрали Швеция и Германия, а Финляндия и Латвия после двух матчей остаются без очков.
Во вторник сборная Латвии в первом матче МЧМ со счетом 0:6 проиграла Швеции, тогда как канадцы начали чемпионат мира с победы над Финляндией 5:2.
В группе В соревнуются Словакия, Чехия, США, Норвегия и Швейцария.
Четыре лучших команды выходят в четвертьфинал, в свою очередь занявшая пятое место команда проведет одну игру за место в элите.
Перед турниром латвийские хоккеисты провели два контрольных матча в Швеции, где уступили Чехии 3:4 и разгромили Норвегию 6:2.
В сборную Латвии U-20 входят три вратаря, семь защитников и 13 нападающих. Правилами турнира предусмотрено, что травмированный игрок, травма которого не позволяет ему более участвовать в соревнованиях, может быть заменен другим хоккеистом.
В этом году в чемпионате мира могут принять участие игроки 2004 года рождения и младше. Молодежный чемпионат мира проходит в Гетеборге с 26 декабря по 5 января.
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