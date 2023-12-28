Эксперт рассказал, что ждет Латвию в новом году

"Повышение уровня банковских прибылей носит временный характер, но работа в условиях положительной ставки, как правило, более устойчива. Стоимость финансирования для банков продолжает постепенно расти, ставки EURIBOR уже достигли своего пика, и финансовые рынки теперь прогнозируют резкое снижение процентных ставок в 2024 году.

К концу 2024 года ставка EURIBOR может оказаться ниже 3%.

Пока трудно сказать, оправдаются ли ожидания финансовых рынков относительно резкого снижения процентных ставок, но падение ставок будет способствовать снижению банковских прибылей, а ставки по депозитам вряд ли будут расти так же сильно, как в этом году", - сказал Окерблом.

Он также отметил, что большой проблемой в этом году стал политический популизм и неопределенность в финансовом секторе, вызванная различными обвинениями в адрес банков в недостаточном кредитовании, слишком низких ставках по депозитам, недостаточной конкуренции и слишком высоких прибылях.

По мнению Окерблома, постоянная смена установок, а также множество версий закона о снижении ипотечных ставок свидетельствуют о непрофессиональном отношении правительства к финансовому сектору и плохом понимании экономики в целом. К сожалению, это также сигнал для инвесторов в других секторах, что правила игры могут быть изменены в любой момент по политическим причинам.

"Я сомневаюсь, что такие шаги в долгосрочной перспективе пойдут на пользу латвийской бизнес-среде и улучшат привлекательность Латвии для инвесторов", - сказал руководитель банка.

Как сообщалось, прибыль Citadele за первые девять месяцев этого года составила 82,347 миллиона евро, что почти в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 30 сентября 2023 года активы Citadele составили 4,581 миллиарда евро, что на 10,5% или 538,837 миллиона евро меньше, чем на конец 2022 года.

По размеру активов на конец 2022 года Citadele был третьим по величине банком в Латвии.

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