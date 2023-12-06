Ипотечные заемщики получат поддержку в размере 30% от процентных платежей

Пошлину будут платить зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения и общества капитала, а также филиалы кредитных учреждений и обществ капитала других государств, получившие лицензию соответствующего вида на оказание услуги потребительского кредитования.

Кредитные организации должны будут платить пошлину за каждый квартал календарного года в размере 0,5% от общей суммы остатков выданных плательщиком пошлины ипотечных кредитов на 31 октября 2023 года. Пошлина на защиту получателей ипотечного кредита не будет начисляться и выплачиваться по тем ипотечным кредитам, которые выданы с фиксированной процентной ставкой за весь период погашения ипотечного кредита.

VID из поступлений от пошлины на защиту получателей ипотечного кредита будет производить выплату рассчитанной плательщиком пошлины компенсации процентов по кредитам перечислением на указанный плательщиком пошлины банковский счет конкретного получателя ипотечного кредита.

Выплату компенсации VID должна будет производить один раз в квартал и не позднее 30-го числа месяца, следующего за кварталом. Это значит, что первая выплата компенсаций может быть произведена до 30 апреля 2024 года.

В законе говорится, что споры потребителя и плательщика пошлины в связи с расчетом компенсации процентов по кредитам будут разрешаться в порядке гражданско-процессуального закона.

С компенсации процентов по кредитам не будут осуществляться удержания, покрытие других платежей и взыскание долгов.

Пошлина на защиту получателей ипотечных кредитов и компенсация процентов по кредитам будут применяться только за 2024 год. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

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