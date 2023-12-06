Ипотечные заемщики получат поддержку в размере 30% от процентных платежей

Сейм в среду в окончательном чтении принял разработанные бюджетно-финансовой (налоговой) комиссией поправки к закону о защите прав потребителей, которые определяют, что поддержка получателей ипотечных кредитов в 2024 году составит 30% от размера процентных платежей, но не более двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки.
Для оказания этой поддержки кредитным организациям будет установлена обязанность платить пошлину "с целью защиты благосостояния общества с учетом бремени платежей на домашние хозяйства".
Банки как плательщики пошлины будут обязаны каждому соответствующему получателю ипотечного кредита начислить компенсацию процентов по кредитам в размере 30% от уплаченных в квартал процентных платежей, рассчитанных по соответствующему договору ипотечного кредита, но не более чем в объеме двух процентных пунктов от установленной на период процентной ставки (общей ставки).
При этом процентная компенсация по кредитам не будет выплачиваться по ипотечным кредитам с фиксированной процентной ставкой за весь период погашения кредита.
Компенсацию процентов по кредиту получат получатели ипотечного кредита, чей кредитный договор заключен до 31 октября 2023 года и чей остаток по ипотечному кредиту не превысит 250 000 евро.
Кредитные учреждения, которые будут обязаны платить пошлину, будут платить ее по выданным потребителям (физическим лицам - получателям кредитов) кредитам, возврат которых обеспечен ипотекой находящейся в Латвии недвижимости, или по ипотечным кредитам.
Администрировать пошлину будет Служба государственных доходов (VID), которой кредитные учреждения предоставят требуемую законом информацию. Кредитные учреждения также должны будут сообщить VID номер платежного счета получателя ипотечного кредита, на который VID будет производить выплату компенсации процентов по кредитам.
Пошлину будут платить зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения и общества капитала, а также филиалы кредитных учреждений и обществ капитала других государств, получившие лицензию соответствующего вида на оказание услуги потребительского кредитования.
Кредитные организации должны будут платить пошлину за каждый квартал календарного года в размере 0,5% от общей суммы остатков выданных плательщиком пошлины ипотечных кредитов на 31 октября 2023 года. Пошлина на защиту получателей ипотечного кредита не будет начисляться и выплачиваться по тем ипотечным кредитам, которые выданы с фиксированной процентной ставкой за весь период погашения ипотечного кредита.
VID из поступлений от пошлины на защиту получателей ипотечного кредита будет производить выплату рассчитанной плательщиком пошлины компенсации процентов по кредитам перечислением на указанный плательщиком пошлины банковский счет конкретного получателя ипотечного кредита.
Выплату компенсации VID должна будет производить один раз в квартал и не позднее 30-го числа месяца, следующего за кварталом. Это значит, что первая выплата компенсаций может быть произведена до 30 апреля 2024 года.
В законе говорится, что споры потребителя и плательщика пошлины в связи с расчетом компенсации процентов по кредитам будут разрешаться в порядке гражданско-процессуального закона.
С компенсации процентов по кредитам не будут осуществляться удержания, покрытие других платежей и взыскание долгов.
Пошлина на защиту получателей ипотечных кредитов и компенсация процентов по кредитам будут применяться только за 2024 год. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.
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