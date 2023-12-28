Видео ⟩ Поздравление, отправленное осужденным экс-мэром Юрмалы Трукснисом, удивило жителей

Трукснис, который сейчас работает на должности советника мэра Юрмалы, был фигурантом нескольких уголовных производств. В прошлом году он был осужден по одному из них, за что впоследствии ушел в отставку.

"Каждый год мэр Юрмалы поздравляет нас, жителей, по почте. Присылает праздничную открытку. В этом году мы тоже ее получили, но я был озадачен - в этом году нас поздравляет не мэр или один из депутатов Юрмальской думы, а советник мэра Гатис Трукснис. Тогда секретарь уже могла поздравить! В следующем году нам придется дождаться открытки от уборщицы Юрмальской думы", - рассказал журналистам житель Юрмалы Мартиньш.

Эта поздравительная открытка от Труксниса была отправлена по всем адресам в Юрмале. В ней содержится лирический взгляд на уходящий год, пожелание жителям Юрмалы и похлопывание по спине самого Труксниса, который похвалился выполнением своего обещания о бесплатном поезде из Риги в Юрмалу.