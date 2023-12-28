Видео ⟩ Поздравление, отправленное осужденным экс-мэром Юрмалы Трукснисом, удивило жителей

Бывший мэр Юрмалы Гатис Трукснис, потерявший свой пост после нескольких уголовных процессов, снова начал рассылать жителям поздравительные открытки. Не все юрмальчане от них в восторге - по мнению многих, они навязчивы, сообщает программа Bez tabu.
Трукснис, который сейчас работает на должности советника мэра Юрмалы, был фигурантом нескольких уголовных производств. В прошлом году он был осужден по одному из них, за что впоследствии ушел в отставку.
"Каждый год мэр Юрмалы поздравляет нас, жителей, по почте. Присылает праздничную открытку. В этом году мы тоже ее получили, но я был озадачен - в этом году нас поздравляет не мэр или один из депутатов Юрмальской думы, а советник мэра Гатис Трукснис. Тогда секретарь уже могла поздравить! В следующем году нам придется дождаться открытки от уборщицы Юрмальской думы", - рассказал журналистам житель Юрмалы Мартиньш.
Эта поздравительная открытка от Труксниса была отправлена по всем адресам в Юрмале. В ней содержится лирический взгляд на уходящий год, пожелание жителям Юрмалы и похлопывание по спине самого Труксниса, который похвалился выполнением своего обещания о бесплатном поезде из Риги в Юрмалу.
Жительница Юрмалы, радио- и телеведущая Байба Сипениеце-Гаваре считает это поздравление оскорблением, поскольку зарплата Труксниса по-прежнему выплачивается из налогов жителей Юрмалы.
В Юрмальской городской думе подчеркнули, что на открытки Труксниса из городского бюджета не было выделено ни цента. Трукснис отметил, что тратит на отправку открыток собственные средства. Иногда руку помощи протягивает партия (Латвийская зеленая партия).
Трукснис сначала сказал, что не знает точно, во сколько партии обошлось изготовление и распространение его поздравительных открыток, но позже сказал, что это стоило около 2000 евро.
Политологи Лелде Метла-Розентале и Филипп Раевский отметили, что такое поздравление не является обычным жестом. Они полагают, что именно так Трукснис напоминает о себе, думая о перспективе - о выборах в местные органы власти.
Latvijas Pasts разослало жителям Юрмалы поздравления Труксниса. Стоимость услуги компания не раскрыла.
"Заключая с нами договор, заказчик принимает на себя полную ответственность за соответствие содержания материала нормативным актам Латвийской Республики. Между Латвийской зеленой партиией и Latvijas Pasts заключен платный договор на оказание услуг безадресной рекламы, к договору применяются условия конфиденциальности. В соответствии с действующим законодательством ответственность за содержание рекламы несет заказчик", - заявили в Latvijas Pasts.
Видео: сюжет программы Bez tabu
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!