Латвийские хоккеисты U-20 обыграли Германию и сохранили шансы на выход в четвертьфинал ЧМ

В воскресенье, 31 декабря, немецкие хоккеисты встретятся с Канадой, а Финляндия сыграет со Швецией. Если Германия и Финляндия не наберут больше очков в заключительных играх подгруппы, то будет учитываться соотношение забитых и пропущенных шайб между Латвией, Германией и Финляндией.

В свою очередь, если Финляндия выиграет у шведов хотя бы одно очко, Латвия сразу выйдет в четвертьфинал, а если очки добудут немцы, Латвии придется бороться за то, чтобы остаться в элитном дивизионе.

Латвийские хоккеисты потерпели три поражения "в сухую" - со счетом 0:6 от Швеции, 0:10 от Канады и 0:4 от Финляндии. За плечами немцев две игры, в которых они обыграли Финляндию со счетом 4:3 и со счетом 0:5 проиграли Швеции.

Словакия лидирует в группе B с девятью очками в трех матчах, США имеют восемь очков, Чехия - четыре очка, Швейцария - три очка, а Норвегия осталась без очков в четырех играх и будет бороться за место в элитном дивизионе.

Четыре лучшие команды выходят в четвертьфинал, а команда, занявшая пятое место, сыграет одну игру, чтобы остаться в элите.

Капитаном сборной Латвии на этом чемпионате является Дан Лочмелис, который вместе со взрослой сборной Латвии этим летом завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира.