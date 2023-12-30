Латвийские хоккеисты U-20 обыграли Германию и сохранили шансы на выход в четвертьфинал ЧМ

Мужская сборная Латвии по хоккею U-20 в субботу, 30 декабря, со счетом 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) обыграла в Гетеборге сверстников из Германии и удержала шанс на выход в четвертьфинал.
Два гола за Латвию забил Сандис Вилманис, а по одной шайбе в ворота немцев забросили Эрик Матейко, Роджер Букартс, Петерис Буланс и Райнер Дарзиньш.
Свою серию "сухих" проигрышей Латвия прервала уже в первых трех минутах игры.
Во второй трети немецкий хоккеист Самуэль Шиндлер чуть не отправил шайбу в ворота Латвии с синей линии.
За 17 секунд до конца второго периода Давис Борозинскис был удален на две минуты, а заключительный период немцы начали в большинстве, в течение которого команда Латвии не пропустила ни одной шайбы.
Ближе к середине третьего периода Лочмелис удачно отобрал шайбу и отдал пас Вилманису, который забил свой второй гол, повысив счет до 6:1 в пользу Латвии.
На 54-й минуте матча Германия во второй раз сумела отправить шайбу в ворота Латвии, точным ударом отличился Норвин Паноха.
В конце игры у Латвии было пятиминутное большинство, которое не было использовано, и матч завершился со счетом 6:2.
Швеция лидирует в группе А с девятью очками в трех играх, Канада - с шестью очками, Германия и Финляндия имеют по три очка, сыграв по два матча, Латвия же набрала три очка в четырех матчах.
В воскресенье, 31 декабря, немецкие хоккеисты встретятся с Канадой, а Финляндия сыграет со Швецией. Если Германия и Финляндия не наберут больше очков в заключительных играх подгруппы, то будет учитываться соотношение забитых и пропущенных шайб между Латвией, Германией и Финляндией.
В свою очередь, если Финляндия выиграет у шведов хотя бы одно очко, Латвия сразу выйдет в четвертьфинал, а если очки добудут немцы, Латвии придется бороться за то, чтобы остаться в элитном дивизионе.
Латвийские хоккеисты потерпели три поражения "в сухую" - со счетом 0:6 от Швеции, 0:10 от Канады и 0:4 от Финляндии. За плечами немцев две игры, в которых они обыграли Финляндию со счетом 4:3 и со счетом 0:5 проиграли Швеции.
Словакия лидирует в группе B с девятью очками в трех матчах, США имеют восемь очков, Чехия - четыре очка, Швейцария - три очка, а Норвегия осталась без очков в четырех играх и будет бороться за место в элитном дивизионе.
Четыре лучшие команды выходят в четвертьфинал, а команда, занявшая пятое место, сыграет одну игру, чтобы остаться в элите.
Капитаном сборной Латвии на этом чемпионате является Дан Лочмелис, который вместе со взрослой сборной Латвии этим летом завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира.
Перед турниром латвийские молодые хоккеисты провели два контрольных матча в Швеции, где уступили Чехии 3:4 и разгромили Норвегию со счетом 6:2.
В состав сборной Латвии U-20 входят три вратаря, семь защитников и 13 нападающих. Правилами турнира предусмотрено, что травмированный игрок, травма которого не позволяет ему более участвовать в соревнованиях, может быть заменен другим хоккеистом.
Сборная Латвии отправилась в Швецию с 26 хоккеистами. Перед началом турнира состав сборной сократился до 25 игроков (ее покинул Отто Поляков), а два игрока - защитник Элвис Лашковс и нападающий Кристер Ансонс - остались в резервном статусе.
В этом году в молодежном чемпионате мира могут принять участие игроки 2004 года рождения и младше.
Чемпионат проходит в Гетеборге с 26 декабря по 5 января.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!