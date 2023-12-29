Латвийские хоккеисты на молодежном ЧМ пережили третье поражение подряд

Мужская сборная Латвии по хоккею U-20 в третьем матче юниорского чемпионата мира в Гетеборге в пятницу, 29 декабря, проиграла Финляндии. Для латвийской команды это третье поражение подряд.
В матче группы А Латвия признала превосходство соперника со счетом 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).
Первый гол Финляндия забила на 15-й минуте, автором броска стал Йере Лассила. Спустя 58 секунд после гола Ессе Пулккинена финны увеличили счет до 2:0. На 29-й минуте игроки финской сборной увеличили счет до 3:0, когда шайбу в ворота латвийского вратаря Дейву Ролову отправил Каспер Халттунен.
На 47-й секунде заключительного периода финны в третий раз за игру воспользовались преимуществом, и Ойва Кескинен увеличил счет до 4:0 в пользу Финляндии.
Пятый гол забил Яни Ниман, но главный тренер сборной Латвии Артис Аболс потребовал видеоповтор. Партнер Нимана помешал движению вратаря Ролова, и гол не был засчитан.
За две минуты и семь секунд до конца матча Латвия получила большинство, за восемь секунд до конца матча Райнер Дарзиньш забил гол в ворота финнов, однако видеоповтор показал, что это было сделано слишком высоко поднятой клюшкой.
В группе А по шесть очков в двух играх имеют Канада и Швеция, Германия - три очка в двух и Финляндия - в трех играх. Латвия потерпела три поражения и не набрала ни одного очка.
Ранее латвийские хоккеисты проиграли сборной Швеции со счетом 0:6 и канадцам со счетом 0:10.
Финляндия проиграла Канаде со счетом 2:5 и Германии со счетом 3:4.
В группе B, где соревнуются Словакия, Чехия, США, Норвегия и Швейцария, Словакия обыграла Норвегию со счетом 8:4 (2:1, 5:0, 1:3). У словаков девять очков в трех играх, у США шесть очков в двух играх, у Чехии три очка в двух играх. Без очков в двух играх осталась Швейцария, а в трех - Норвегия.
Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал чемпионата, а команда, занявшая пятое место, сыграет одну игру, чтобы остаться в элите.
Капитаном сборной Латвии на этом чемпионате является Дан Лочмелис, который вместе со взрослой сборной Латвии этим летом завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира.
Перед турниром латвийские молодые хоккеисты провели два контрольных матча в Швеции, где уступили Чехии 3:4 и разгромили Норвегию со счетом 6:2.
В состав сборной Латвии U-20 входят три вратаря, семь защитников и 13 нападающих. Правилами турнира предусмотрено, что травмированный игрок, чья травма больше не позволяет ему участвовать в соревнованиях, может быть заменен другим хоккеистом.
В этом году в чемпионате мира могут принять участие игроки 2004 года рождения и младше. Чемпионат проходит в Гетеборге с 26 декабря по 5 января.
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