Латвийские хоккеисты на молодежном ЧМ пережили третье поражение подряд

Ранее латвийские хоккеисты проиграли сборной Швеции со счетом 0:6 и канадцам со счетом 0:10.

Финляндия проиграла Канаде со счетом 2:5 и Германии со счетом 3:4.

В группе B, где соревнуются Словакия, Чехия, США, Норвегия и Швейцария, Словакия обыграла Норвегию со счетом 8:4 (2:1, 5:0, 1:3). У словаков девять очков в трех играх, у США шесть очков в двух играх, у Чехии три очка в двух играх. Без очков в двух играх осталась Швейцария, а в трех - Норвегия.

Четыре лучшие команды выйдут в четвертьфинал чемпионата, а команда, занявшая пятое место, сыграет одну игру, чтобы остаться в элите.

Капитаном сборной Латвии на этом чемпионате является Дан Лочмелис, который вместе со взрослой сборной Латвии этим летом завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира.

Перед турниром латвийские молодые хоккеисты провели два контрольных матча в Швеции, где уступили Чехии 3:4 и разгромили Норвегию со счетом 6:2.

В состав сборной Латвии U-20 входят три вратаря, семь защитников и 13 нападающих. Правилами турнира предусмотрено, что травмированный игрок, чья травма больше не позволяет ему участвовать в соревнованиях, может быть заменен другим хоккеистом.

В этом году в чемпионате мира могут принять участие игроки 2004 года рождения и младше. Чемпионат проходит в Гетеборге с 26 декабря по 5 января.

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